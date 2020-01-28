28 января 2020, 02:34

Житель Махачкалы умер во время задержания с наркотиками

Махачкалинец, встретивший патрульных полицейских, проглотил пакет с наркотиками и умер от передозировки, сообщило МВД Дагестана.

Инцидент произошел на улице Энгельса 27 января. Наряд полиции вызвал врачей на улицу Энгельса, где 26-летний мужчина упал и потерял сознание.

По информации правоохранительных органов, мужчина при виде полицейских проглотил полиэтиленовый пакет с наркотиками. Содержимое пакета попало в организм. Еще до приезда скорой помощи молодой человек умер от передозировки, говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.

Молодой человек ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По предположению полиции, он был распространителем наркотических средств.

Примечание:

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