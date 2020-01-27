27 января 2020, 22:30

Альпинисты из Греции эвакуированы с Эльбруса

Спасатели в Кабардино-Балкарии помогли эвакуироваться с Эльбруса двоим спортсменам из Греции, которые почувствовали себя плохо.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в управление МЧС по республике сегодня днем. Двое граждан Греции, одному из которых 30 лет, а другом 57 лет, находились на высоте 5200 метров.

Во время восхождения один из альпинистов почувствовал себя плохо - у него возникли признаки горной болезни. Спортсменов эвакуировали на поляну "Азау", расположенную на высоте 2300 метров, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дальнейшая помощь им не потребовалась. Маршрут альпинистов был зарегистрирован в МЧС. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 января Эльбрусский поисково-спасательный отряд спустил с высоты 4700 метров травмированного туриста.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".

Примечание:

"Альпинист из Минска эвакуирован с Эльбруса", "Сотрудники МЧС спасли туристку в Кабардино-Балкарии", "Офицеры и курсанты приняли участие в учениях в горах Кабардино-Балкарии".

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