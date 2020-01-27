Сельчане убедили власти Кизлярского района подключиться к земельному спору

27 января 2020, 16:01

Власти Кизлярского района после обращения местных жителей создали комиссию для решения спора из-за арендованных земель в селе Новокрестьяновском. В комиссию вошли как чиновники, так и сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 20 января жители села Новокрестьяновского Кизлярского района провели сход, на котором потребовали вернуть им 800 гектаров пашни и 430 гектаров пастбищ. Ранее эти земли принадлежали колхозу и должны были быть распределены между людьми, считают сельчане.

В 2011 году администрация сельского поселения Новокохановского, в состав которого входит Новокрестьяновское, передала 1230 гектаров земель в долгосрочную аренду сельхозпредприятию. При этом, по словам сельчан, они были против такого решения. В апреле 2017 года суд признал это предприятие банкротом. В декабре 2019 года конкурсный управляющий выставил земли на торги, по результатам которых право аренды перешло другому предприятию, что вызвало возмущение жителей села.

Сегодня состоялась встреча жителей села Новокрестьяновского с главой администрации Кизлярского района Александром Погореловым. По итогам встречи создана специальная комиссия для рассмотрения коллективной жалобы сельчан по поводу предоставления земельных участков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации района.

"Комиссию возглавил замглавы администрации района Виктор Руденко. Распоряжение о создании комиссии подписано главой администрации района", - сказал представитель муниципалитета.

В состав сельского поселения "Сельсовет Новокохановский" входят села Краснооктябрьское, Новокохановское, Новомонастырское, Новокрестьяновское и Степное, говорится на сайте администрации Кизлярского района. В селе Новокрестьяновском проживает 1250 человек.

В комиссию вошли два представителя из села Новокрестьяновского, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник встречи и член новой комиссии, руководитель ногайской общины "Разылык" села Новокрестьяновского Абубекир Ярлыкапов. "Комиссия намерена уделить внимание земельному конфликту в селе Новокрестьяновском, где жители провели множество сходов из-за данной проблемы. Кроме этого, жители в декабре 2019 года направили жалобу [главе Дагестана] Владимиру Васильеву, попросив решить земельный конфликт. Обращение подписали 280 жителей села Новокрестьяновского", - сказал он.

По словам Ярлыкапова, всего у села Новокрестьяновского 1500 гектаров земель, а в аренду были переданы 1230 гектаров, то есть более 80% земель. При этом арендатор, по его словам, не платил арендную плату.

"Местные жители считают, что за заключение договоров аренды и усугубление земельной проблемы несет ответственность глава сельского поселения Новокохановского, поэтому на сходе 20 января было принято решение выразить ему недоверие", - рассказал Ярлыкапов.

Согласно протоколу схода граждан, копия которого имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла", "поднятый вопрос о недоверии главе сельской администрации Шахбану Саидову был включен в повестку дня, и по нему сход провел голосование". "За недоверие главе администрации проголосовали единогласно", - говорится в документе.

Сельсовет не взыскивал с арендатора плату за земли

В 1990-х годах на этих землях работал СПК "Крестьяновский", сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации сельского поселения "Новокохановский" Шахбан Саидов. "Люди должны были получить паи, но они не сделали межевание и не поставили участки на кадастровый учет, в регистрационной палате не зарегистрировали. Потом была инвестиционная программа республиканского уровня. В 2011 году администрация района как собственник передала земли в долгосрочную аренду на 49 лет. Затем земли перешли в собственность сельского поселения", – рассказал Саидов, подтвердив, что арендатор не платил арендную плату. Администрация, по его словам, не подавала исков о взыскании арендной платы.

Шахбан Саидов затруднился вспомнить, в каком году администрация сельского поселения стала собственником земли. "Сейчас земля в нашей собственности. Не помню, когда эта земля перешла в собственность администрации сельского поселения", - сказал он.

Земли были переданы сельскому поселению в 2012 году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Кизлярского района. "Земельный участок площадью 1230 гектаров постановлением администрации района №415 от 29 июня 2012 года передан в собственность сельсовета "Новокохановский". С 2014 года данный земельный участок используется не по назначению. Арендная плата по договорам аренды в бюджет сельского поселения не поступала", - пояснил представитель администрации района, добавив, что "главе сельского поселения Новокохановского районная администрация рекомендовала обратиться в суд с иском о взыскании арендной платы и расторжении договоров аренды".

Сельчане вынуждены арендовать пастбища в соседней Чечне

На сходе 20 января присутствовали жители и других сел, входящих в сельское поселение "Новокохановский", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" участник схода, фермер из села Краснооктябрьского Деньга Таджудинов.

Жители села Новокрестьяновского, чтобы прокормить семьи, ведут домашнее хозяйство, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Александр Куц. "Работы тут нет. Можно устроиться в город Кизляр на работу, туда дорога занимает 40 минут езды, зарплаты небольшие. Люди не видят смысла, потому что вся зарплата уйдет на дорогу. У меня сын и дочь. Дочка работает в Кизляре, она молодая, семьи нет, надо чем-то заниматься, но большая часть зарплаты у нее уходит на бензин", – рассказал Куц.

По его словам, многие жители села разводят дома скотину. "Жить-то надо. У меня две коровы, но пастись скоту негде. Оплачиваем аренду земель в соседнем Шелковском районе Чечни, но это не выход из ситуации", – сказал он.

Работы в Новокрестьяновском нет, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Саитали Уразов. "Тут люди могут только работать на земле и разводить скотину. Мы арендуем там (в Шелковском районе Чечни) земли, оплачиваем аренду. У меня дома небольшое хозяйство – десять коз, одна корова. Я сам пенсионер, но в селе много тех, кто еще не на пенсии. И живут они только за счет содержания скота и выращивания овощей и фруктов", - сказал он.