Калиматов назвал формальной отставку правительства

27 января 2020, 14:33

Правительство Ингушетии отправлено в отставку вслед за премьер-министром Константином Суриковым, как требует закон, но кабмин продолжит работу в прежнем составе, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Суриков ушел в отставку по семейным обстоятельствам, пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Махмуд-Али Калиматов объявил об отставке правительства Ингушетии, не пояснив причину этого решения. Исполняющим обязанности председателя правительства после отставки кабмина назначен Владимир Сластенин, который занимал пост первого вице-премьера Ингушетии.

Должность премьер-министра Ингушетии с сентября 2019 года занимал Константин Суриков, кандидатуру которого предложил депутатам Махмуд-Али Калиматов. До этого назначения Суриков работал помощником-советником главы Ингушетии.

Правительство Ингушетии продолжит работу в прежнем составе, за исключением председателя правительства, заверил сегодня Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram. "К сожалению, из-за семейных обстоятельств Константин Юрьевич [Суриков] принял решение уйти с поста. Я искренне благодарю его за плодотворную работу. Временное исполнение обязанностей председателя правительства Ингушетии возложено на Владимира Сластенина, которого я знаю очень давно, более 30 лет", - написал глава региона.

Калиматов подчеркнул, что удовлетворен работой кабмина. "Правительство за непродолжительный срок добилось неплохих результатов, его деятельность приобрела черты организованности, планомерности, наметились пути динамичного развития республики", - написал он.

Правительство Ингушетии отправлено в отставку в связи с отставкой председателя кабмина, в соответствии с Конституцией республики и законом «О правительстве Республики Ингушетия», пояснила пресс-служба главы Ингушетии.

"Константин Суриков продолжит работу в команде главы Ингушетии в качестве советника по инвестиционной политике. Новый руководитель кабмина Владимир Сластенин – выпускник Куйбышевского политехнического института им. Куйбышева, имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях, занимал должности руководителя департамента финансов в самарской администрации, первого заместителя главы Самары", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы республики.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Махмуда-Али Калиматова.