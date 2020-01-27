Горы в Грузии. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

27 января 2020, 05:53

Число туристов в горах Аджарии выросло почти вдвое

Количество туристов в высокогорной Аджарии увеличилось по сравнению с прошлым годом на 94 процента, сообщили власти автономной республики.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Национальный банк Грузии оценил потери страны в сфере туризма в 300 миллионов рублей от отмены прямого авиасообщения с Россией летом 2019 года.

Россия ввела санкции против Грузии в связи с началом протестов в этой стране. Недовольство протестующих вызвало то, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

В 2019 году гостиницы семейного типа в высокогорных районах Аджарии, а также туристические маршруты посетило более 238,6 тысячи человек, пишет со ссылкой на департамент туризма и курортов Аджарии 26 января "Спутник-Грузия".

Наибольшее количество туристов зафиксировано в Кобулети, где их число увеличилось на 137 процентов по сравнению с 2018 годом. В Кеда прирост составил 57 процентов, в Хелвачаури - 94 процента, в Хуло - 61 процент, в Шуахеви - 30 процентов.

По словам председателя департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе, количество туристов увеличилось не только на туристических маршрутах, но и в музеях, винных хозяйствах и местных объектах питания. Она также отметила, что в Аджарии действует 15 маркированных маршрутов, сообщают "Новости-Грузия".

До середины 2000-х годов в Аджарии иностранных туристов было немного. Чтобы сделать курорт популярным, властям удалось уменьшить уровень преступности и привлечь инвесторов, для чего в регионе было упрощено налоговое законодательство, говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Курортный сезон в Батуми открылся на фоне проблем с инфраструктурой", "Инфраструктура Батуми пострадала в результате шторма", "В столице Грузии украден элемент памятника Софико Чиаурели".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 января 2020, 06:49

27 января 2020, 04:54

  • Историки указали на угрозу конфликтов из-за памятников завоевателям на Кавказе

    Установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром, считают дагестанский историк Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов. К установке новых памятников нужно подходить осторожно, но сносить существующие спорные монументы не следует, полагают кавказоведы Вадим Муханов и Николай Силаев.

27 января 2020, 03:55

27 января 2020, 02:56

  • Участники круглого стола поспорили о рисках карабахских малых ГЭС

    Работа малых гидроэлектростанций в Нагорном Карабахе возможна только при соблюдении всех экологических норм, но их закрытие навредит экономике, отметили участники прошедшего в Степанакерте круглого стола. Политолог Александр Кананян сообщил, что продолжает голодовку.

27 января 2020, 01:57

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи