Число туристов в горах Аджарии выросло почти вдвое

27 января 2020, 05:53

Количество туристов в высокогорной Аджарии увеличилось по сравнению с прошлым годом на 94 процента, сообщили власти автономной республики.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Национальный банк Грузии оценил потери страны в сфере туризма в 300 миллионов рублей от отмены прямого авиасообщения с Россией летом 2019 года.

Россия ввела санкции против Грузии в связи с началом протестов в этой стране. Недовольство протестующих вызвало то, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

В 2019 году гостиницы семейного типа в высокогорных районах Аджарии, а также туристические маршруты посетило более 238,6 тысячи человек, пишет со ссылкой на департамент туризма и курортов Аджарии 26 января "Спутник-Грузия".

Наибольшее количество туристов зафиксировано в Кобулети, где их число увеличилось на 137 процентов по сравнению с 2018 годом. В Кеда прирост составил 57 процентов, в Хелвачаури - 94 процента, в Хуло - 61 процент, в Шуахеви - 30 процентов.

По словам председателя департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе, количество туристов увеличилось не только на туристических маршрутах, но и в музеях, винных хозяйствах и местных объектах питания. Она также отметила, что в Аджарии действует 15 маркированных маршрутов, сообщают "Новости-Грузия".

До середины 2000-х годов в Аджарии иностранных туристов было немного. Чтобы сделать курорт популярным, властям удалось уменьшить уровень преступности и привлечь инвесторов, для чего в регионе было упрощено налоговое законодательство, говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".