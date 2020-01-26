Нальчане указали чиновникам на проблему бездомных собак

26 января 2020, 14:35

Стаи бездомных животных на улицах Нальчика создают угрозу для людей, а чиновники не реагируют на обращения, пожаловались горожане в Instagram. Та же проблема есть и в других городах Кабардино-Балкарии, сообщили пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", за первое полугодие 2019 года, по данным Роспотребнадзора, почти 1300 человек обратились в Кабардино-Балкарии за медицинской помощью после укусов бродячих животных. Жители Нальчика тогда указали на бездействие местных властей в решении проблемы с бездомными собаками.

В мае 2019 года в Нальчике стартовал пилотный проект по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак. По данным зоозащитников, в Кабардино-Балкарии от 10 до 15 тысяч бездомных животных, при этом в Нальчике их почти четыре тысячи. Пользователи Instagram заявили о частых случаях нападения собак на людей и призвали распространить проект на территорию всей республики.

Опасением за здоровье своих детей поделился 25 января пользователь Instagram в паблике kbr.nalchik, насчитывающем 220 тысяч подписчиков. Пользователь соцсети разместил фотографию детской площадки в нальчикском микрорайоне Александровка. На площадке и около нее видны не менее десятка собак.

"У подъезда нашего дома в Александровке. Сейчас дети должны со школы прийти. Это сегодня, я дома встречу их, а в рабочие дни как им зайти? 14 больших собак", - говорится в сообщении.

Публикация набрала к 14.30 мск 667 отметок "нравится", под ней размещено 92 комментария. Авторы многих из них указали, что стаи бездомных собак встречаются как в Нальчике, так и в других городах Кабардино-Балкарии.

"Очень много собак на Фурманова 12. Рябом хлебокомбинат. Сосчитать невозможно. Очень страшно, правда!" – написал, в частности, evs_tiv_a. "У нас в Ауле та же история, именно стаи собак", - поделился пользователь bania_kirova_318.

"У нас на Богданке такая же ситуация. Я сама люблю животных, но у меня страх, когда эти животные носятся стаями. В стаю пробиваются большие и малые, домашние и бродячие собаки. С этим нужно что-то делать, пока не случилось беда", - написал ilonaabaz.

"О да, это проблема в Александровке, их очень много", - написала zarema2466. "Это не только в Александровке, и на р-не "Стрелка" тоже самое", - уточнила elmira_12_02. "На проспекте Ленина гуляют собаки", - пожаловался пользователь margaret_5308. "По всему городу собак полно, в парке ходить стало страшно. И это уже совсем не смешно", - написала jangulanovalarisa.

"Ужас, по-моему везде так, ничего не делают... У нас в Тырныаузе то же самое", - указал пользователь larisa19.01.85. "У нас в Нарткале то же самое", - подтвердил alina_shogenova07. "Их по всей республике стаи, они так быстро плодятся и никто за этим не следит", - посетовала natalia_iskhakova.

"Сегодня в сквере в районе Александровки было 18 собак. Я с детьми не могла пройти, так как дети очень испугались", - рассказала dina_brows_07. Пользователь marselina252 предположил, что "бояться надо людей, а не несчастных животных". "Мой 6-месячный, на тот момент, ребенок никого не трогал и не пинал... и спал в коляске, когда 18 собак напали!" – отреагировала madina_dudueva.

Пользователи соцсети упрекнули чиновников в бездействии. "Сидят и ни черта не делают! А люди не знают, куда жаловаться, поэтому сюда и пишут. Я, например, тоже боюсь таких стай, на меня тоже кидались", - написала elena_proshtova. "Сколько звонила по этому поводу - результат ноль", - пожаловалась p__l__a, не уточнив, куда именно обращалась. "По всему городу стаи собак и никто не занимается этой проблемой", - констатировал rahimzanov2015. "Ужааас... Куда смотрит наша администрация?" - написал shakova1209.

Представители мэрии Нальчика, по состоянию на 14.30 мск, не приняли участия в обсуждении.

Напомним, что в столице Дагестана 19 февраля 2017 года было найдено тело девятилетней школьницы, которая умерла в результате нападения собак. Мать и отец девочки потребовали от властей компенсацию морального вреда в 100 миллионов рублей. Суд обязал чиновников выплатить три миллиона рублей родителям девочки.

Год спустя, 16 февраля 2018 года, в Махачкале был найден мертвым потерявшийся четырехлетний ребенок. По версии МВД, его загрызли бродячие собаки. Власти города тогда признали неспособность решить проблему безнадзорных животных.