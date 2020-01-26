26 января 2020, 12:49

Горный перевал закрыт в Армении для грузовиков

Автодорога через перевал Варденяц закрыта для грузовых машин, проезд по многим трассам в Армении затруднен, сообщило МЧС.

По данным пресс-службы МЧС Армении, горный перевал Варденяц закрыт для проезда грузовиков.

Для легковых автомобилей движение по перевалу разрешено, но дорога труднопроходима, приводит сегодня сообщение ведомства "Спутник Армения".

По данным МЧС, также затруднено движение на дороге Сотк-Карвачар, на некоторых участках дорог в Сюникской области наблюдается гололед. 

"Кавказский узел" также писал, что 5 января МЧС Армении запретило движение грузовых машин на перевале Варденяц. Для легковых автомобилей горная трасса труднопроходима, сообщили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ехегнадзоре, расположенном близ перевала Варденяц, переменная облачность без осадков, температура воздуха 0 градусов, скорость ветра 5 метра в секунду. В ночь на 27 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -4 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Две дороги закрыты в Армении на время метели", "Горный перевал закрыт в Армении во время метели", "На границе Грузии с Арменией скопилось до 50 машин".

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