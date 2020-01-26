Минкомсвязи Дагестана отреагировало на отказ журналиста Абдулгамидова от награды

26 января 2020, 11:17

Дагестанский журналист Алик Абдулгамидов отказался от медали, выпущенной к 20-летию разгрома боевиков Басаева и Хаттаба, указав, что в список награждаемых не включены его коллеги, которые освещали те события. Глава Минкомсвязи Дагестана пообещал Абдулгамидову включить перечисленных журналистов в перечень получателей юбилейной награды.

Как писал "Кавказский узел", Алик Абдулгамидов - известный в Дагестане журналист, член Общественной палаты Дагестана. В 2012 году он был награжден специальным призом имени Юрия Щекочихина на открытии четвертого Международного теле- и кинофестиваля "Профессия - журналист". 13 января Абдулгамидов получил премию правительства России "За мужество, большой вклад в профессию и за заслуги перед обществом".

Алик Абдулгамидов решил отказаться от юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований", поскольку, по его словам, в озвученном ему списке награждаемых нет ни одного из журналистов, "кто в то жаркое лето 1999 года освещал боевые действия в Цумадинском, Ботлихском и Новолакском районах", сообщило 25 января "Новое дело".

7 августа 1999 года вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких дней боевикам удалось захватить другие населенные пункты. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Бои продолжались до 15 сентября. За 1,5 месяца боев были убиты 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Власти Дагестана, по мнению Абдулгамидова, "забыли о дагестанских журналистах Руслане Гусарове, Тимуре Абдуллаеве, Гаджи Гасанове, Шихали Шихалиеве, Абдуле Сулейманове, Магомеде Дугричилове, Альберте Магомедове, Игоре Малышеве, Магомеде Магомедове и Асхаде Магомедове, которые почти на протяжении всей войны были на передовой".

"Плечом к плечу с ними честно в те трагические дни свои профессиональные обязанности в наших горах выполняли и московские журналисты. Зрители помнят смелые репортажи из Дагестана Антона Степаненко, Александра Абраменко, Алексея Самолетова, Олега Грознецкого, Сергея Семенова, Романа Дарпиняна и Санджара Хамитова. Из зоны боевых действий они рассказывали обществу о подвигах ополченцев, военнослужащих и милиционеров", - заявил Алик Абдулгамидов.

Всего, по его данным, заказано около 20 тысяч юбилейных медалей. "Их получают ополченцы и чиновники. Говорят, бойко раздают и тем, кто даже на пушечный выстрел не подходил к зоне боевых действий. [...] И если власти действительно решили вручить ее, то я от награды отказываюсь: вдруг медали не на всех «своих» хватит! Но вот о моих коллегах-журналистах, участниках трагических событий, властям стоило бы вспомнить. Ради справедливости", - процитировало заявление Абдулгамидова издание.

Минкомсвязи решило пополнить список награждаемых

Отказ журналиста от награды прокомментировал министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев. "Начиная с августа прошлого года, органы власти и муниципалитеты по сей день дополняют списки героев тех времён, среди них много журналистов... К сожалению, нет универсального списка всех участников тех памятных событий, мы буквально собираем их всем миром. Мы очень признательны Алику Абдулгамидову, что он заявил фамилии журналистов, которые будут внесены нами на награждение в ближайшие дни!" – говорится в сообщении, опубликованном 25 января на странице министерства в Instagram.

По состоянию на 11.15 мск под публикацией размещено два комментария, их авторы выразили одобрение решению министра.

"Алик красавчик", - прокомментировала заявление коллеги дагестанская журналистка, публицист и правозащитница Светлана Анохина, опубликовав ссылку на публикацию "Нового дела" на странице паблика "Дагестан Post" в Facebook. Позицию Абдулгамидова поддержали и пользователи Facebook в комментариях под сообщением о его заявлении на странице аккаунта "Жемчужина Юга". Всего под публикацией размещено, по состоянию на 11.15 мск, 48 комментариев.

"Алика всегда отличали честность и повышенное чувство справедливости. Честные люди не боятся говорить правду", - написала, в частности, Узданат Магомедова. "Алик всегда был порядочным и честным, молодец", - написал Курбандибир Далгатов.

Напомним, что 2 августа 2019 года Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. 14 ноября правительство России утвердило дагестанским ополченцам льготы, предусмотренные законом "О ветеранах", а 2 января закон вступил в силу.

Теперь дагестанские ополченцы получили право на ежемесячную денежную выплату и льготы по ЖКХ. Поправки в закон также дают возможность приобрести статус инвалида боевых действий и материальные льготы ополченцам, получившим ранения во время службы в отрядах самообороны.