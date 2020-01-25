Уроженец Дагестана осужден в Германии за подготовку теракта

25 января 2020, 12:02

Суд в Берлине приговорил выходца из Дагестана к пяти годам и четырем месяцам заключения, признав его виновным в подготовке взрыва в торговом центре.

По данным следствия, осужденный прибыл в Германию из Дагестана в 2011 году. Ему отказали в предоставлении убежища, однако разрешили остаться в стране до конца 2019 года. Став сторонником радикального ислама, дагестанец попытался выехать в Сирию, однако оказался в списке тех, кому запрещено покидать Германию.

После этого уроженец Дагестана вместе с сообщником изготовил взрывное устройство. Теракт планировалось осуществить в 2015-2016 годах крупном торговом центре в северной части Берлина. Полиция обнаружила взрывчатку в доме сообщника, однако сам он был задержан уже во Франции, куда успел бежать. Этот человек и дал показания против выходца из Дагестана, которого, в свою очередь, задержали в августе 2018 года.

И уроженец Дагестана, и его предполагаемый сообщник, по данным следствия, ходили в одну мечеть с гражданином Туниса Анисом Амри и были лично знакомы с ним. Все трое причастны к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Анис Анри в декабре 2016 года совершил теракт на рождественском рынке в Берлине, насмерть сбив грузовиком более десяти человек.

Суд назначил уроженцу Дагестана менее строгое наказание, чем требовала прокуратура - пять лет и четыре месяца заключения вместо шести лет и десяти месяцев тюрьмы, сообщило 24 января немецкое издание Der Tagespiegel (перевод "Кавказского узла").

Немецкие силовики утверждают, что во время подготовки теракта выходец из Дагестана хранил у себя пероксид ацетона, который используется для самодельных детонаторов. Однако на момент ареста этого вещества в его квартире уже не было, со ссылкой на Генпрокуратуру Германии сообщил 22 августа 2019 года "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе немецкий спецназ задержал в Берлине пятерых уроженцев Чечни, заподозренных в подготовке теракта. Впоследствии всех задержанных отпустили, не найдя оснований для ареста. Правоохранители поспешили рапортовать о "чеченских исламистах", а затем признали отсутствие доказательств их вины, констатировали представители чеченской диаспоры. Парламент Чечни призвал власти Германии разобраться с инцидентом, назвав его дискриминацией чеченцев.

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