Суд в Махачкале продлил арест четырем Свидетелям Иеговы*

24 января 2020, 20:47

Несколько сотен жителей разных регионов Северного Кавказа собрались сегодня в суде, чтобы поддержать дагестанских Свидетелей Иеговы*. Срок содержания под стражей всех четырех обвиняемых продлен на два месяца, сообщила супруга одного из верующих.

Как писал "Кавказский узел", Свидетели Иеговы* Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов находятся в СИЗО с начала июня 2019 года. 25 ноября 2019 года суд в Махачкале продлил им срок ареста на два месяца, апелляция на это решение осталась без удовлетворения.

Решение Советского райсуда Махачкалы, который сегодня до 27 марта продлил арест всем четырем обвиняемым, будет обжаловано, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жена одного из них, Суат Абдуллаева.

По ее словам, поддержать обвиняемых в суд пришли около сотни человек, съехавшихся из разных регионов Северного Кавказа. "Зал вмещает около 30 человек, их всех не запустили", - отметила Абдуллаева. Она добавила, что у Арсена Абдуллаева нет жалоб на условия содержания в СИЗО, членам семьи разрешают видеться с ним.

Адвокат обвиняемых Максим Первунин сегодня на заседании суда не присутствовал.

Преследование Свидетелей Иеговы* в России вызвало протесты выражали Парламентская ассамблея Совета Европы и Комитет по правам человека ООН, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"