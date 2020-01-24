24 января 2020, 16:03

Жительница Ставрополья получила четыре года колонии за работу косметологом

Женщина пострадала в результате процедур, которые жительница Ставрополья проводила на дому как косметолог, не имея ни образования, ни знаний. Псевдо-косметолог приговорена к четырем годам колонии общего режима, сообщил Следком.

Судом установлено, что в январе 2018 года женщина, не имея знаний в области медицины и косметологии, устроила у себя дома косметологический кабинет. Одной из клиенток она сделала инъекцию, в результате которой у 30-летней женщины начались абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением. Клиентке был причинен тяжкий вред здоровью, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Псевдо-косметолог признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенка 14-летнего возраста. Также ей назначен штраф в размере 150 тысяч рублей и компенсация вреда в размере 450 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2018 года пластический хирург в Волгограде был осужден после смерти пациентки. Суд приговорил его к трем годам колонии и выплате компенсации в миллион рублей, признав виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Примечание:

"Силовики выдали родным тело убитого жителя Хасавюрта", "Мать погибшего жителя Сочи требует расследовать дело о смерти ее сына", "Тела погибших в Абхазии российских туристок отправлены на родину".

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