Суд признал невменяемым напавшего на журналистов в Ставрополе

24 января 2020, 15:09

Следователи убедили суд отправить на принудительное лечение мужчину, который пытался убить сотрудников ставропольской газеты из-за отказа публиковать его статью, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года пенсионер, заподозренный в нападении на редакцию ставропольской газеты "Родина", был арестован и помещен в психиатрический стационар для обследования на вменяемость.

27 мая 2019 года главред газеты "Родина" Николай Бондаренко и три сотрудника редакции получили ранения в результате нападения. Госпитализирован был только Бондаренко, в начале июня его выписали из больницы.

Суд признал напавшего на редакцию газеты виновным в попытке убийства двух и более человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

Судья пришел к выводу, что мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс», после того, как редакция отказалась публиковать принесенную им статью.

Газета "Родина" - еженедельное издание ставропольского крайкома КПРФ. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший требовал опубликовать свою статью о Сталине.

"Мужчина признан невменяемым, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. По результатам судебного рассмотрения он направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, осуществляющую психиатрическую помощь в стационарном отделении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Комментариев от обвиняемого либо его представителей относительно решения суда пока не поступало.