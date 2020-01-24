24 января 2020, 15:09
Суд признал невменяемым напавшего на журналистов в Ставрополе
Следователи убедили суд отправить на принудительное лечение мужчину, который пытался убить сотрудников ставропольской газеты из-за отказа публиковать его статью, сообщил сегодня Следственный комитет.
Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года пенсионер, заподозренный в нападении на редакцию ставропольской газеты "Родина", был арестован и помещен в психиатрический стационар для обследования на вменяемость.
27 мая 2019 года главред газеты "Родина" Николай Бондаренко и три сотрудника редакции получили ранения в результате нападения. Госпитализирован был только Бондаренко, в начале июня его выписали из больницы.
Суд признал напавшего на редакцию газеты виновным в попытке убийства двух и более человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.
Судья пришел к выводу, что мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс», после того, как редакция отказалась публиковать принесенную им статью.
Газета "Родина" - еженедельное издание ставропольского крайкома КПРФ. По словам депутата краевой думы Виктора Лозового, нападавший требовал опубликовать свою статью о Сталине.
"Мужчина признан невменяемым, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. По результатам судебного рассмотрения он направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, осуществляющую психиатрическую помощь в стационарном отделении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.
Комментариев от обвиняемого либо его представителей относительно решения суда пока не поступало.