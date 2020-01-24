Порицание задержанных за инакомыслие указало на новую кампанию властей Чечни

24 января 2020, 13:27

Силовики, представители власти и богослов провели «профилактическую беседу» с группой молодых жителей Чечни, задержанных «за отклонение от норм традиционного ислама». Пользователи соцсети отметили несопоставимость понятий ислама и традиций, а жители региона заявили о новой кампания властей по борьбе с инакомыслием.

Как писал "Кавказский узел", "воспитательные беседы" с жителями Чечни является стандартной практикой работы силовиков в республике. Так, с октября в чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. 2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители Чечни предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра. После очередной "беседы" с жителями Урус-Мартановского района 15 декабря 2019 года, пользователи соцсети отметили, что такие воспитательные меры неэффективны, а подобные публикации унижают людей.

Принуждение к извинениям с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Об этих случаях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Глава МВД Чечни вместе с начальником Урус-Мартановского ОВД, префектом и кадием района провели «профилактическую беседу» с задержанными молодыми людьми, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в министерстве республики. Мероприятие прошло в здании районного отдела полиции 22 января, на беседе присутствовали родители задержанных.

В ведомстве не уточнили, за что и по какой статье молодые люди были задержаны.

Видео воспитательной беседы чеченских силовиков было опубликовано в группе Chp_chechenya (98,9 тысячи подписчиков) в Instagram вечером 23 января. На кадрах видно более двадцати молодых людей, которые стоят с опущенными головами. Камера также фиксируется на сидящих пожилых мужчинах, многие из которых тоже опустили взгляд вниз. Присутствующие слушают выступление силовиков, представителя власти и кадия, которые говорили на чеченском языке. За 19 часов пост набрал 2230 лайков и 71 комментарий.

Профилактическая беседа прошла с молодыми людьми, «среди которых были и оказавшиеся в заблуждении и отклонившиеся от традиционного ислама», говорится в сопроводительном тексте к видео в группе.

«Здоровое и образованное молодое поколение является будущим республики и подобные противоправные проявления среди молодежи недопустимы. Есть закон, перед которым в ответе каждый, в том числе и родители, несущие персональную ответственность за воспитание своего ребенка. Будьте бдительны, следите за своими детьми, интересуйтесь, где и как они проводят свое ​ свободное время», - процитировали слова министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова в соцсети.

По словам Алханова, задержанные молодые люди «занимались нарушениями». «Сегодня (Рамзан Кадыров пощадил) ваших детей. Мы […] не позволим шутить с властью», - перевел слова министра корреспондент «Кавказского узла».

«В одном нашем районе, где мы живем, 55 мечетей, джамаат и джума. В какие времена такое было? […] на каждом шагу есть мечеть, куда можно зайти, медресе у нас есть, школы хафизов (чтецов Корана наизусть), есть ученые алимы, у кого можно спросить (о вопросах религии)», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова кадия района Алу Амерханова.

В тексте, опубликованном вместе с видео, также не указывается, за что были задержаны молодые люди. Однако говорится что после беседы родители задержанных «пообещали заниматься воспитанием своих детей, чтобы впредь не допускать подобных действий, сами молодые люди искренне раскаялись в содеянном и дали слово, что исправятся».

Пользователи соцсети указали на несопоставимость понятий

Большинство прокомментировавших видео пользователей Instagram задались вопросом о том, что значит определение «традиционный ислам».

«Традиционный ислам, это в смысле не противоречащий законам РФ?» - написал ichkeria_archive. «Традиционный ислам? В смысле? Это что-то новое», - поддержал _sahabi_14

«Традиционный ислам - это какой? Традиция и религия ислам: что общего между ними?» - задался вопросом пользователь под ником tamerlan_pliev_7777. «Нет общего ничего, кроме скромности», - ответил предыдущему комментатору y.usupova

Пользователи соцсети поинтересовались в комментариях о том, за что задержали молодых людей, а также негативно отнеслись к воспитательным методам в Чечне и призвали соблюдать Конституцию. «У вас что за традиция - собирать людей и унижать их достоинства и рассказывать им, как жить. Вы их этим больше озлобляете, этими собраниями на камеру. Чем больше вы это делаете, тем больше вас они будут ненавидеть. Вы же взрослые, старшие, можно же отдельные беседы вести, показать пример добродушия», - прокомментировал пользователь под ником kuznec_alexander_7.

«Власти Чечни, просто почитайте комментарии и услышьте мнение народа. Пора объединяться на вере, сбросить ярлыки и перестать мыслить стереотипами. Если человек не нарушает закон, оставьте его в покое, есть такой пункт в Конституции РФ - «свобода вероисповедания», - отметил daggggger.

Жители Чечни заявили о новой кампании властей по борьбе с инакомыслием

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Чечни выразили опасение о начале новой кампании борьбы с инакомыслием в республике. «В последние год-два массовых гонений за ношение бород с подбриванием усов, закатанные штанины и прочие признаки «потенциального ваххабита» не было. Теперь, видать, эта тема снова может стать актуальной, раз уж власти снова заговорили об «отходе молодежи от традиционно ислама», - предположил местный житель Салавди.

Это мнение поддержала и активистка из Чечни Фатима. «Боюсь, как бы у нас не началась очередная «охота на ведьм», борьба с инакомыслием под предлогом защиты «традиционного ислама». Практиковалось же у нас несколько лет назад массовые задержания молодых людей за бороды, их насильное обривание», - заявила Фатима.

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе.

На сайте МВД Чечни на 12.20 мск сегодня нет информации о проведении профилактической беседы с молодыми людьми и их родителями.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслием в Чечне можно прочитать на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Инакомыслие в Чечне".