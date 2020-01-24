Дело против журналиста Полада Асланова дошло до суда

24 января 2020, 12:02

Подготовительное заседание по делу азербайджанского журналиста Полада Асланова назначено на 3 февраля. Журналист отвергает обвинения в госизмене и угрозе убийством и будет добиваться оправдания, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов в июне 2019 года был задержан и заключен под стражу по подозрению в шпионаже. 24 декабря журналисту было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Супруга журналиста указала президенту Азербайджана на политический мотив дела и попросила прекратить уголовное преследование ее мужа. 28 декабря было объявлено о завершении предварительного следствия.

Дело против Полада Асланова направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. 23 января стало известно, что его будет рассматривать судейский состав под председательством Фаига Ганиева. Подготовительное заседание назначено на 3 февраля, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Гюльмира Асланова.

"Полад и адвокаты ознакомились с материалами дела. Никаких достоверных доказательств вины моего мужа в деле нет. На днях мы встречались с Поладом в СИЗО. Следствие обвиняет его в шпионаже и передаче сведений, относящихся к гостайне, иранской спецслужбе. Но, как рассказал мне Полад, следствие не проясняет, как он добыл эти сведения и каким способом он передал их. После ареста Полада в официальном сообщении утверждалось, что он привлек неких журналистов к сотрудничеству. Полад требует, чтобы имена этих журналистов обнародовали", - заявила Гюльмира Асланова.

По ее словам, супруг считает, что его арестовали "в отместку за публикации материалов о вымогательствах силовиками взяток".

Судья, который будет вести дело, в прошлом был следователем в главном следственном управлении Министерства национальной безопасности, сообщила Гюльмира Асланова.

"Я считаю это неслучайным. Это еще одно свидетельство заказного характера дела против Полада. Мой муж невиновен, он будет добиваться оправдания", - сказала она.

Фаиг Ганиев в 1998-2013 годах работал сначала следователем, а затем заместителем начальника в главном следственном управлении Министерства нацбезопасности. С 2013 года - судья Бакинского суда по тяжким преступлениям, следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Адвокат Эльчин Садыгов также отметил, что журналист не признает себя виновным и намерен добиваться прекращения дела. Он счел преждевременными какие-либо другие комментарии до начала судебного разбирательства. "Защита обстоятельно изложит позицию на этапе судебного следствия", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили, что процесс по делу Асланова назначен на 3 февраля. В отделе общественных связей Службы государственной безопасности получить комментарии не удалось.

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