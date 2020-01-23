23 января 2020, 16:55
Мужчина устроил стрельбу в ереванском бизнес-центре
Стрелявший в бизнес-центре "Эребуни-плаза" сдался силовикам, пострадавших нет, отчиталась Полиция Армении.
С человеком, который сегодня открыл огонь в бизнес-центре, вел переговоры и.о. главы Полиции Армении Арман Саргсян. В результате тот согласился сдать оружие, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе полиции.
Отметим, что в здании "Ереван-плаза" находится офис второго президента Армении Роберта Кочаряна. Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, имеет ли инцидент отношение к работе офиса. "В "Эребуни-плаза" десятки офисов. Сложно сказать, куда были направлены выстрелы", - отметил Согомонян. По его словам, во время инцидента в офисе никого не было, сотрудники разошлись на обеденный перерыв.
"Полиция заинтересовалась сообщением о стрельбе по прохожим в Таганроге", "Двое раненных при стрельбе у клуба в Тбилиси прооперированы", "Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия после видео о стрельбе в Красном Сулине".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
23 января 2020, 16:26
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23 января 2020, 16:26
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