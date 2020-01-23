Мужчина устроил стрельбу в ереванском бизнес-центре

23 января 2020, 16:55

Стрелявший в бизнес-центре "Эребуни-плаза" сдался силовикам, пострадавших нет, отчиталась Полиция Армении.

С человеком, который сегодня открыл огонь в бизнес-центре, вел переговоры и.о. главы Полиции Армении Арман Саргсян. В результате тот согласился сдать оружие, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе полиции.

"Мужчину в сопровождении и.о. главы Полиции доставлен в полицейский участок", - отметил сотрудник пресс-службы, добавив, что пострадавших в результате выстрелов нет.

Отметим, что в здании "Ереван-плаза" находится офис второго президента Армении Роберта Кочаряна. Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, имеет ли инцидент отношение к работе офиса. "В "Эребуни-плаза" десятки офисов. Сложно сказать, куда были направлены выстрелы", - отметил Согомонян. По его словам, во время инцидента в офисе никого не было, сотрудники разошлись на обеденный перерыв.