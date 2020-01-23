Кубанская чиновница амнистирована по делу о махинациях с газетами

23 января 2020, 12:47

Суд освободил от наказания бывшего руководителя департамента печати и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края Ольгу Горохову, осужденную за злоупотребление полномочиями.

"Кавказский узел" сообщал, что Ольга Горохова в июле 2019 года была приговорена к полутора годам условного лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Однако Краснодарский краевой суд в августе того же года вернул дело прокурору.

По версии следствия, департамент печати Краснодарского края заключил контракт на печать информационных материалов о деятельности руководства региона. Издательство получило по этому контракту 4,5 миллиона рублей, однако вместо 130 тысяч экземпляров были напечатаны лишь 2,5 тысячи. Документы, на основании которого были перечислены деньги, подписала Горохова, утверждают следователи.

Ольга Горохова подпала под амнистию, объявленную в 2015 году по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, передал сегодня информацию Краснодарского краевого суда "Интерфакс-Юг". "Горохова освобождена от уголовного наказания и судимость с нее снята", - процитировал сегодня сотрудника пресс-службы Краснодарского краевого суда "РБК Краснодар".

Приговор был изменен по представлению прокуратуры, со ссылкой на представителя краевого суда сообщил сегодня "Коммерсант-Кубань".

Напомним, что Ольга Горохова возглавляла департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края в 2013-2015 годах, а затем подала в отставку по собственному желанию. Позже Горохова возглавила "Газетное издательство "Периодика Кубани", которое в 2015 году выиграло 18 госконтрактов на общую сумму 9,89 миллиона рублей.

К 12.47 мск 23 января на сайте Краснодарского краевого суда не появилось сообщения о снятии судимости с Гороховой, а на сайте краевой прокуратуры отсутствует информация о поданном по этому делу представлении.