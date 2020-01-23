Американские конгрессмены упрекнули власти Грузии в преследовании оппозиции

23 января 2020, 11:54

Провал конституционной поправки о проведении парламентских выборов в Грузии и последовавшее за этим преследование протестующих негативно отражаются на имидже страны, указали 22 января члены Конгресса США. Обращение конгрессменов повлияет на предвыборные симпатии грузинских избирателей, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября 2019 года парламентское большинство от правящей партии "Грузинская мечта", несмотря на обещание, данное лидером партии Бидзиной Иванишвили, провалило конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года исключительно по пропорциональной системе. После этого в Грузии начались массовые акции протеста.

Протестующие требуют отправить правительство в отставку, отстранить от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" и назначить внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации". Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне 2019 года выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Обращение к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии подписали четыре конгрессмена США - Адам Кизингер, Герри Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккол. В нем конгрессмены выразили "обеспокоенность по поводу невыполнения обещанных демократических реформ и фактов проявления насилия в отношении мирных демонстрантов", сообщило вечером 22 января "Интерпрессньюс".

"Мы обеспокоены тем фактом, что назначенные «Грузинской мечтой» прокуроры заново открывают судебные дела, направленые против оппонентов партии. Правда, касательно некоторых дел есть основания для расследования, однако большинство направлены против лидеров оппозиционных партий, новостных агентств, международных корпораций и представителей гражданского общества. Уважение верховенства закона и беспристрастной судебной системы является важнейшей частью здоровой демократии. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, которые будут гарантированы вашей партией", - процитировало издание обращение членов Конгресса.

13 декабря 2019 года конгрессмены США уже публиковали открытое письмо к Георгию Гахарии. "Мы были шокированы сообщением о том, что в парламенте потерпела крах обещанная реформа, которая должна была установить пропорциональную систему выборов. [...] Мы выражаем надежду, что грузинские официальные лица незамедлительно возобновят переговоры и утвердят пакет этих важных реформ", - привело в тот же день слова членов Конгресса "Грузия online". Гахария заверил тогда, что критика принята. "США – стратегический партнер Грузии. Любого рода критику от друзей и стратегических партнеров мы воспринимаем в рабочем режиме, и я не вижу тут никакой проблемы", - процитировало 17 декабря 2019 года Гахарию "Эхо Кавказа".

Конгрессмены в новом обращении также указали, что "политическое вмешательство «Грузинской мечты» в поддерживаемый США «Консорциум развития Анаклии» вызвало помехи включению в этот проект американских компаний". "Эти события могут оказать нежелательное влияние на бизнес-среду и могут задержать будущие инвестиции США в Грузию. Сокращение иностранных инвестиций вредит не только грузинскому народу и его надеждам, но и мешает интеграции с западными институтами", - говорится в обращении.

В августе 2019 года американская компания Conti Group, одна из соучредителей "Консорциума развития Анаклии", вышла из проекта строительства глубоководного порта. Оппозиция обвинила власти Грузии в давлении на участников проекта. 9 января стало известно, что правительство Грузии расторгло соглашение с "Консорциумом развития Анаклии", объяснив это тем, что компания не смогла в установленные сроки завершить строительство порта. Оппозиция усмотрела политическую подоплеку в решении правительства.

Недовольство конгрессменов должно насторожить правительство Грузии, считает профессор обществоведения Европейского института Грузии Георгий Гобронидзе. "Правительство Грузии дает обещания обществу, а потом прямо и явно не выполняют их . Это является признаком того, что страна движется к авторитаризму, что неприемлемо для наших партнеров на Западе, поскольку они много сюда вложили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гобронидзе.

При этом, по его мнению, правительство Грузии не ставило цель испортить отношения с Западом. "Я бы не сказал, что правительство меняет политический курс страны, но у этого правительства нет человеческих и интеллектуальных ресурсов, чтобы вести себя как-то по-другому" , - пояснил Гобронидзе.

Аналогичное мнение высказал политолог Гела Васадзе. Однако, по его мнению, недовольство конгрессменов может повлиять на симпатии грузинских избирателей. "Авторитет США как партнера в Грузии очень велик", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Васадзе.

Обращения конгрессменов "очень важны для предвыборной ситуации", поскольку большая часть населения еще не определилась, за кого будет голосовать на выборах, подтвердил Гобронидзе.

Большая часть жителей Грузии не поддерживает ни одну политическую партию. При этом 59% жителей страны считают, что демократии в Грузии нет, следует из результатов опроса, обнародованных 16 января Национальным демократическим институтом (NDI). Подробнее об опросе и его итогах можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Опрос NDI: чем недовольны жители Грузии".

"Более 60 процентов избирателей Грузии, согласно исследованию NDI, еще не решились и не выказывают своих политических взглядов. Но при этом большинство недовольно развитием страны. И большое количество неопределившихся – это большая проблема как для правительства, так и для оппозиции. Потому что воцаряется апатия, которая характерна в период перед большими кризисами – переворотами, революциями", - пояснил Георгий Гобронидзе.