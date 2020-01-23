23 января 2020, 06:36

Четверо застройщиков в Сочи обвинены в мошенничестве

Началось рассмотрение дела в отношении сочинских застройщиков Анны Горбачевой, Сергея Корфа, Дмитрия Сапельцева и Валерии Сичинавы, которые обвинены в мошенничестве.

Сообщение от покупателей квартир в 24-квартирном жилом доме, расположенном в переулке Лечебном в Сочи о том, что они не могут оформить приобретенное жилье в собственность, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 1 декабря.

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В Центральном районном суде Сочи 22 января началось рассмотрение дела в отношении четверых застройщиков Анны Горбачевой, Сергея Корфа, Дмитрия Сапельцева и Валерии Сичинавы, которые обвиняются по части 4 статьи 159  Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Максимальное наказание по указанной статье Уголовного кодекса - лишение свободы на срок до десяти лет.

Представитель группы жильцов дома по переулку Лечебному в Сочи Ирина Моор рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была на суде.

"Из всех четверых [...] только один находится под стражей - Сергей Корф. Сегодня (22 января) он заявил ходатайство о том, что ему необходим переводчик с украинского на русский язык, так как якобы он плохо понимает по-русски [...] Прокурор заявила протест против удовлетворения этого ходатайства, так как Корф прекрасно изъясняется по-русски и ранее давал следствию показания именно на русском языке без переводчика. Суд начался с опозданием и после данного ходатайства был отложен", - рассказала Моор.

Дата следующего заседания по делу пока не назначена. На сайте Центрального районного суда города Сочи указано, что дело № 1-35/2020 (1-690/2019) было зарегистрировано 13 декабря 2019 года. Дважды оно откладывалось - 23 декабря в связи с "другими основаниями", 16 января - в связи с недоставлением подсудимого. Обвиняемые по делу - Анна Горбачева, Сергей Корф, Дмитрий Сапельцев, Валерия Сичинава.

Комментариями от обвиняемых или их официальных представителей, а также других сторон процесса относительно предъявленного обвинения и информации жильцов дома по переулку Лечебному "Кавказский узел" пока не располагает.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Кубанский застройщик осужден на 7,5 года колонии за обман дольщиков", "Власти отчитались о выдаче жилья погорельцам на Кубани", "Жители Сочи убедили суд отменить право дольщиков на квартиры в самострое".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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