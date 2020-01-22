Парламент Армении принял закон против "воров в законе"

22 января 2020, 12:47

Депутаты Национального собрания большинством голосов одобрили законопроект, который вводит уголовную ответственность за принадлежность к высшей касте криминальной иерархии. Критики закона указали на неопределенность статуса "вор в законе".

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2019 года парламент Армении одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, согласно которым принадлежность к высшей касте в криминальной иерархии карается законом. На стадии обсуждения уголовный мир отреагировал на законодательную инициативу бунтом в двух тюрьмах – Нубарашенской тюрьме в Ереване и УИУ "Раздан".

Авторы законопроекта предложили дополнить статью 222 (Бандитизм) и статью 223 (Создание организованной преступной группировки) Уголовного кодекса Армении положением о наказании, если вооруженная банда создана криминальным авторитетом. Уголовный кодекс дополнят также четырьмя новыми статьями: "Получение, присвоение и сохранение высшей степени в криминальной иерархии", "Создание и управление группы с криминальной субкультурой", "Вовлечение или участие в группе с криминальной субкультурой", "Обращение за помощью к лицу, входящему в группу с криминальной субкультурой или имеющему высшую степень в криминальной иерархии".

Сегодня армянские парламентарии во втором и окончательном чтении приняли проект поправок о ворах в законе, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию заседания на парламентском YouTube-канале. За поправки в Уголовный кодекс высказались 72 парламентария, против – 21, еще 15 воздержались от голосования.

Поправки предусматривают ответственность как за присуждение, так и за получение высшего титула в криминальной иерархии. В частности, за признание "вором в законе" будет полагаться до 10 лет лишения свободы.

Оппозиционные парламентские фракции "Процветающая Армения" и "Процветающая Армения" раскритиковали законодательную инициативу. "Этот закон будет сложно применить на практике. Это неопределенный и размытый законопроект. Как будут определять, кто является «вором в законе»?", - возразил в ходе обсуждения депутат "Процветающей Армении" Геворг Петросян.

Депутат фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян также назвал законопроект неопределенным, но пояснил, что фракция решила не голосовать против него. "Учитывая важность борьбы с преступностью, мы воздержимся от голосования", - заявил он.

Депутат той же фракции Ани Самсонян опасается, что принятие закона спровоцирует новые тюремные бунты. "У государства есть все ресурсы поддержать законность, как в тюрьмах, так и по всей стране", - парировал министр юстиции Рустам Бадасян.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что зффективность нововведения будет зависеть от работы правоохранительных органов. Кроме того, по их мнению, для борьбы с криминальной субкультурой нужно повышать уровень образованности населения.

Подобные законы существуют и в других странах. В России с 2019 года введена уголовная ответственность для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Виновным грозит до 15 лет заключения. В Грузии по закону "Об организованной преступности и рэкете" от 2005 года человек может быть осужден на пять лет тюрьмы за слоган "Жизнь ворам", а "вору в законе" грозит девять лет за подтверждение своего статуса.