Пассажирский самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

21 января 2020, 18:34

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара с 88 пассажирами, совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов".

Авиалайнер летел в Нижний Новгород и экстренно приземлился в Ростове-на-Дону после срабатывание датчика расхода топлива, сообщил источник.

По его данным, на борту находились 88 пассажиров и пять членов экипажа, пишет "Интерфакс".

Самолет сел благополучно, пострадавших нет, уточнил представитель экстренных служб региона.

Авиакомпания подготовила для пассажиров резервный борт, пишет со ссылкой на представителя ростовского аэропорта РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2019 года авиалайнер из Москвы в Элисту с 91 пассажиром на борту внепланово приземлился в Ростове-на-Дону в связи с технической неисправностью.