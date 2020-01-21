21 января 2020, 12:13

Владелец турбазы в Астраханской области заподозрен по делу о нападении собаки на ребенка

Собственник туристической базы в Енотаевском районе допустил нападение собаки на пятилетнюю девочку, предположили следователи.

По версии следствия, в августе 2019 года жители Московской области приехали с пятилетней внучкой на рыболовную базу в Енотаевский район Астраханской области, и там на девочку напала собака, "находившаяся на территории базы", сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Часть 1 ст. 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Подозреваемый - владелец турбазы, поскольку собака жила на базе, уточнил сегодня старший помощник руководителя областного управления СКР Андрей Хегай. "Собака жила на базе. Она фактически порвала ребенку лицо, были множественные раны. Девочка была доставлена в больницу, ей провели несколько операций. Малышка до сих пор лечится", - приводит его слова "Интерфакс".

Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

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