Азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов подвергся обвинениям в разжигании вражды

20 января 2020, 01:57

Армянские и немецкие оперные артисты упрекнули азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова за отказ выступить на фестивале в Дрездене с певицей-сопрано Рузан Манташян. Эйвазов назвал эти обвинения провокацией, а организаторы фестиваля опровергли информацию о его отказе от выступления с Манташян.

Информация о том, что азербайджанский певец Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянской оперной певицей Рузан Манташян, получила распространение в армянских средствах массовой информации 19 января.

7 февраля текущего года в Дрездене состоится открытие фестиваля SemperOpernball 2020. На нем выступит Юсиф Эйвазов. На одной сцене с ним должна была петь армянская певица-сопрано Рузан Манташян, но по настоянию Эйвазова, который сослался на "политические мотивы", ее выступление отменили, пишет 19 января "Спутник-Армения".

При этом организаторы фестиваля заявили, что Эйвазов подобных заявлений не делал и ничего не требовал, а выступление Манташян вовсе не было запланировано. Сообщение об этом они опубликовали 15 января на странице фестиваля в соцсети Facebook. По данным на 01.57 мск сегодня, 20 января, публикация набрала 92 отметки "Нравится", семь отметок "Возмутительно" и 49 комментариев.

"В последнее время получило распространение в связи с сообщением на одном французском сайте, а также через некоторые социальные сети, утверждение о том, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который выступит на открытии 15-го гала-концерта Дрезденской оперы 7 февраля 2020 года, отклонил совместное выступление с артисткой Рузан Манташян в связи с их гражданством, и SemperOpernball вынужден был расторгнуть договор с армянской певицей. Это утверждение неверно и позорно", - говорится в сообщении организаторов фестиваля (перевод "Кавказского узла" с немецкого языка).

В сообщении приводятся слова художественного руководителя SemperOpernball, профессора Ханса-Йоахима Фрая, который пояснил ситуацию. "Как организаторы SemperOpernball мы решительно опровергаем это клеветническое обвинение. SemperOpernball известен своей космополитичностью и тем, что в его программе выступали артисты ... из самых разных стран, в том числе из Армении", - приводятся, в частности, его слова.

Касательно ситуации с Эйвазовым Фрай поясняет, что "мы как организаторы всегда рассматриваем несколько вариантов при планировании SemperOpernball [...] На пути к гала-концерту многие идеи разрабатываются и вновь отбрасываются. Спектакли и артисты пропадают и вновь появляются в фокусе. Традиционно программа до самого бала все еще находится на стадии обсуждения [...] Действительно, участие госпожи Манташян еще в декабре было вариантом, изложенным в нашем пресс-релизе. К этому времени артистические агентства были в контакте друг с другом. Однако в конце концов не было никакого контракта, согласно которому она выступит на SemperOpernball 7 февраля 2020 года [...] Обвинение в том, что неисполнение обязательств в отношении госпожи Манташян может иметь какое-либо отношение к ее национальности или к господину Эйвазову, абсурдно", - отметил Фрай.

Оперные певцы обратились к Юсифу Эйвазову

Российская писательница, член попечительского совета благотворительного фонда "Созидание" Нарине Абгарян написала 19 января на своей странице в соцсети Facebook, что организаторы дрезденского бала просто хотят замять скандал, но "ничего у них не получается". Она процитировала обращение немецкого оперного певца Рене Папе, "который призвал его (Эйвазова) оставаться артистом, а не сеять вражду".

"Сегодня (19 января) высказался немецкий оперный певец Томас Квастхофф, откровенно пристыдив Эйвазова и обвинив его в расизме. А немецкий журналист, культурный обозреватель "Rheinische Post" Вольфрам Геортц пошел еще дальше, заявив, что "... азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, мягко говоря, вытеснил с бала Дрезденской оперы армянскую Рузан Манташян", - написала она.

Отметим, что комментарий Рене Папе опубликовала 18 января на своей странице в соцсети Facebook армянская оперная певица Асмик Папян. Публикация набрала по данным на 01.57 мск сегодня 424 отметки "Нравится", 118 отметок "Супер" и 26 комментариев.

"Обычно я не комментирую подобные вещи, но так как я родом из Дрездена и являюсь послом в области музыки, искусства и анти-расизма, я хочу сказать моему уважаемому коллеге Юсифу не приносить ненависти в мой город! Или куда-либо еще! Возможность создавать музыку это возможность строить мосты, а не разрушать их. Дорогой Юсиф, если ты не знаешь, то скажу тебе: Дрезден пережил и прекрасные, и очень тяжелые времена, но и славные времена в музыке. Этот город снова стремится стать одним из самых замечательных городов Европы и мира. Быть приглашенным петь сюда и осчастливить зрителей – это большая честь и прерогатива. Ты должен быть счастлив и горд стать его частичкой. Нужно запомниться человеком искусства, а не носителем ненависти", - говорится в сообщении, которое заканчивается подписью "Твой коллега Рене" (перевод с английского языка "Кавказского узла").

Немецкий оперный певец Томас Квастхофф, в свою очередь, опубликовал послание к Эйвазову на своей странице в Facebook. Публикация по данным на 01.57 20 января набрала 49 отметок "Нравится", 27 отметок "Супер" и семь комментариев.

"Мистер Эйвазов, стыдно! Расизму нечего искать в нашей профессии певцов и в целом в этом мире!" - написал он (перевод Facebook).

Юсиф Эйвазов опроверг скандальную информацию

Юсиф Эйвазов на своей странице в соцсети Instagram опубликовал пресс-релиз Semper Opernball. В нем говорится, в частности, что "организаторы SemperOpernball решительно отвергают обвинение в том, что причиной, по которой певица Рузан Манташян не выступит на 15-м SemperOpernball 7 февраля 2020 года, является ее национальность".

"По заявлениям некоторых представителей СМИ утверждалось, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который выступит на гала-концерте в Дрезденском оперном театре, отказался выступать совместно с армянской певицей в SemperOpernball по причине ее происхождения", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован на странице певца дважды - с комментариями на английском и с переводом на русский язык. По данным на 01.57 мск 20 января одна из публикаций набрала 5141 лайк и 493 комментария, вторая - 4285 лайков и 179 комментариев.

От себя Юсиф Эйвазов написал в комментарии к русскоязычной публикации, что его "политические взгляды никогда не затрагивают профессию и коллег по сцене".

"Дорогие друзья, я азербайджанец, и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше. Не поддавайтесь провокации!", - написал Эйвазов.

Юсиф Эйвазов - азербайджанский оперный певец, тенор. Заслуженный артист Азербайджана, народный артист Азербайджана. Выступает на таких оперных площадках, как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой Театр, Парижская национальная опера и других, говорится на официальном сайте певца.