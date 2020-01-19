Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

19 января 2020, 16:04

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь. Единомышленники Шевченко резко раскритиковали действия правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом уже почти год, с 23 января 2019 года. 16 января суд в Ростове-на-Дону продлил срок ее ареста на два месяца.

Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу об участии в нежелательной организации, разрешено общаться только с адвокатами, детьми и матерью. Запрет "чрезмерный и странный", поскольку даже в СИЗО человек общается с людьми в камере, указала защита. Активистка отметила, что эта мера пресечения негативно сказывается на ее детях, поскольку она не может поговорить с классным руководителем, записать ребенка-выпускника на курсы к экзаменам или взять рецепт, чтобы выписать дочери очки.

О том, что силовики по решению суда установили видеокамеру в спальне Анастасии Шевченко, 17 января рассказала в Facebook ее дочь. "Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня. [...] Следили, как она разваливает обороноспособность. Унизительно ли это? Да. Для людей в погонах", - написала Влада Шевченко, пояснив, что ее мать "увидела себя в материалах дела в нижнем белье".

Суд разрешил ЦПЭ ГУ МВД по Ростовской области установить «прослушку» для аудио- и видеозаписи в жилище Анастасии Шевченко 30 августа 2018 года, сообщил ранее адвокат Шевченко Сергей Бадамшин.

"За полгода эшники установили, что Шевченко «угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю» своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге. Представленные результаты полугодовой прослушки поражают своей никчёмностью. Ещё раз о главном: проникли в жилище Шевченко, установили аппаратуру, записывали 24/7, забрали аппаратуру. Без следов. Дома почти постоянно кто-то находился. Делайте выводы", - написал 10 января адвокат в своем Telegram-канале.

Под публикацией Влады Шевченко в Facebook размещено, по состоянию на 16.00 мск, 150 комментариев. Авторы многих из них сочли неприемлемым видеонаблюдение в спальне женщины и в резких выражениях раскритиковали силовиков и их действия.

"Не нахожу слов, одни негативные эпитеты", - написал Roman Morozov. "Стыдно должно быть тем, кто подглядывает", - указал Veniamin Dmitroshkin.

Пользователь Семен Шумилов поинтересовался, каким образом была установлена камера "в спальне незаметно от хозяина этой спальни". "Квартира съемная, [установили камеру] с согласия хозяйки", - пояснила в ответ Влада Шевченко.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.