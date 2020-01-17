Оппозиционные кандидаты заявили об ограничениях для агитации в Азербайджане

17 января 2020, 16:20

Единственная партия, получившая бесплатное время для агитации на телевидении, - "Ени Азербайджан" - отказалась от него, чтобы "создать равные возможности" среди кандидатов. Однако оппозиция назвала это решение "лукавством" и заявила об административном ресурсе и недопуске ее кандидатов к выборам.

Президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и партия Народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

В отделе медиа и общественных связей ЦИК рассказали, что претенденты в депутаты и политические партии, выдвинувшие кандидатов, могут вести кампанию через СМИ, встречаться с избирателями и распространять агитационные плакаты. Согласно Избирательному кодексу, бесплатное эфирное время для агитации предоставляется на общественном телевидении и радио (ОТВР) партиям или избирательным блокам, имеющим кандидатов в более чем 60 из 125 избирательных округов, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК.

По данным на утро 17 января, такое право получила партия "Ени Азербайджана", имеющая регистрированных кандидатов в 123 округах. ОТВР также готово предоставить эфир для агитации на платной основе. На таких же условиях согласны размещать агитматериалы еще 30 информационных агентств и сайтов и девять газет. При этом, СМИ обязаны всем предоставить возможность распространения материалов по одинаковым тарифам, подчеркнули в ЦИК.

Кроме того, на территории каждого округа кандидатам выделены по два места для встреч с избирателями - открытая площадка и помещение. Кандидаты также могут расклеивать агитматериалы на специальных стендах, установленных в многолюдных местах на территории округов. Не запрещается и распространение буклетов и другой печатной продукции, сказали в ЦИК.

Предвыборная агитации завершится 8 февраля в 8.00 по местному времени (7.00 мск) - за сутки до начала голосования.

Между тем, правящая партия "Ени Азербайджан" отказалась от использования права на бесплатное время для предвыборной агитации на ОТВР. В пресс-службе партии такое решение объяснили желанием создать "равные возможности" всем кандидатам.

Однако в оппозиционной партии "Мусават" в объяснениях "Ени Азербайджана" усмотрели "лукавство". "Правящая партия и так обладает преимуществом благодаря использованию административного ресурса. Они понимают, что односторонняя агитация на ТВ будет только раздражать людей. Власть хочет провести кампанию как можно незаметнее, дабы не активизировать людей. Если бы власть хотела честной конкуренции, то не стала бы создавать искусственные препоны для нашей партии. Нас намеренно лишили возможности доступа в эфир ОТВР", - заявил глава аппарата партии и руководитель ее избирательного штаба Гюльага Асланлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "Мусават" выдвинула кандидатов в более чем 80 избирательных округах, но них "оказывалось давление".

"Молодых политически неопытных представителей запугивали и фактически принуждали сняться с выборов. Где кандидаты были тверды, там "браковали" подписи избирателей. Были случаи даже кражи подписных листов. В итоге, были зарегистрированы 63 кандидата в 59 округах. Таким образом, число зарегистрированных кандидатов оказалось меньше, чем в 60 округах. Это сделано преднамеренно, чтобы наша партия не смогла получить бесплатное эфирное время на общественном телевидении для агитации. У нас еще один кандидат оспаривает отказ в регистрации в суде. Но если даже его зарегистрируют, у нас будет всего один кандидат", - заявил Асланлы.

Союз "Реальных республиканцев" - блок партии "Республиканская альтернатива" и беспартийных претендентов - имеет 31 зарегистрированного кандидата. Но несмотря на выдвижение от блока более 50 кандидатов, был зарегистрирован всего 31, сообщил член "Республиканской альтернативы" Расул Джафаров.

"Лидера нашей партии Ильгара Мамедова, меня и другого активиста "Республиканской альтернативы" Заура Гурбанлы вовсе не допустили к участию в выборах под предлогом судимости, несмотря на то, что Совет Европы настоятельно призывал исполнить решения ЕСПЧ и оправдать нас по надуманным и политически мотивированным уголовным делам", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по политзаключенным Торилд Сунна Эварсдоттир 7 января обнародовала заявление, в котором говорится, что правительство Азербайджана не выполнило ряд важных постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Она выразила глубокое разочарование тем, что власти не смогли отменить препятствующие участию в выборах обвинительные приговоры Ильгару Мамедову и другим оппозиционерам. Недопуск к парламентским выборам политзаключенных доказывает "недемократичность режима" и создает "беспрецедентный правовой и политический кризис" в выполнении Азербайджаном решений ЕСПЧ, констатировала Эварсдоттир.

Из 18 кандидатов избирательного блока "Движение" были зарегистрированы 16, сообщил представитель блока Ульви Гасанли.

"Илькина Рустамзаде из-за судимости не допустили к участию в выборах, хотя Европейский суд признал его уголовное преследование неправомерным. Отказано в регистрации другому бывшем узнику совести Эльгизу Гахраманову. ЦИК вдруг обнаружил у него земельную собственность в Евлахском районе. Хотя, месяц назад его зарегистрировали на муниципальных выборах. Земельный участок принадлежит его семье и Гахраманов обжалует решение ЦИК в суде", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал на "сложные условия предвыборной агитации". "Кандидатам не дают возможности агитации на общественном телевидении, хотя это ТВ народа. В округах выделены всего по два места для встреч с избирателями. Этого очень мало. Мест должно быть много, чтобы мы могли приходить к избирателям максимально близко. В такой ситуации остается рассчитывать на социальные сети и дебаты, которые устроят онлайн телеканалы", - заявил Гасанли.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли считает, что выборы пройдут в условиях отсутствия конкуренции во многих округах.

"Тот факт, что одна партия получила право на бесплатный эфир, уже свидетельствует о неравных условиях выборов. Реальная конкуренция, пожалуй, может быть лишь в половине округов. Реальными политическими конкурентами партии власти можно считать кандидатов от партий "Мусават", "Союза реальных республиканцев" и блока "Движение". Все они вместе имеют не многим более 100 кандидатов. Однако, во многих округах эти кандидаты также будут конкурентами друг другу. В более чем половине округов реальных соперников правящей партии не будет", - сказал Мамедли.

Он указал на непрозрачность процесса выдвижения и регистрации кандидатов. "В отличие от прошлых выборов, ЦИК не указывал, какого числа кандидат получил подписные листы и когда сдал их. Кроме того, много кандидатов - "спойлеров": в каждом округе будет по 10-15 кандидатов, и это будет путать избирателей", - считает Мамедли.

По данным ЦИК на утро 17 января, регистрацию прошли 1623 кандидата, которые будут вести борьбу за 125 мест в парламенте. Это число может измениться, поскольку 17 января до 18.00 (17.00 мск) окружные избирательные комиссии еще продолжают рассматривать документы. Кроме того, отказники будут иметь возможность обжалования в судах. Точное числе кандидатов будет известно за 20 дней до выборов, сказали в ЦИК.