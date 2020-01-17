Жалобы на вырубку пихты в лесах Карачаево-Черкесии обернулись уголовными делами

17 января 2020, 16:16

Волонтеры Всемирного фонда дикой природы обнаружили вырубку кавказской пихты в промышленных масштабах в Точеновском лесничестве Карачаево-Черкесии. После проверки жалобы полиция начала расследование трех уголовных дел.

"Кавказский узел" сообщал, что ранее Всемирный фонд дикой природы обнаружил на сайте управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах на проведение 1 января 2020 года вырубок в Архызском лесничестве. В ответ на протесты экологов власти республики ввели трехлетний запрет на вырубки в этом лесничестве, истекающий 31 декабря 2019 года. Новые правила вырубки были ужесточены, отметили в WWF.

Бескесскоий и Урупский участки Точеновского лесничества в Карачаево-Черкессии были обследованы волонтерами Всемирного фонда дикой природы (WWF) летом 2019 года. Активисты обнаружили в лесах заготовку кавказской пихты в промышленных масштабах, однако, документов, которые бы подтверждали легальность данных работ, в открытом доступе найдено не было, сообщили в WWF.

Рейды чиновников в лесничества не дали результатов, после чего WWF России обратилось в управление МВД по СКФО «с просьбой провести проверку», говорится в сегодняшнем сообщении фонда, поступившем «Кавказскому узлу».

Рейды силовиков прошли в сентябре 2019 года, после чего было возбуждено два уголовных дел по ч.3 ст.260 УК России («незаконная рубка лесных насаждений») и одно уголовное дело по ч.1 ст.285 УК России («злоупотребление должностными полномочиями») в отношении сотрудников Бескесского и Урупского лесничеств, отмечается в сообщении фонда.

Максимальная санкция по данным статьям - 7 и 4 года лишения свободы соответственно.

По версии следствия, подозреваемые сотрудники лесничеств изготовили подложные документы на приобретение лесных насаждений для нужд граждан, произвели незаконную рубку, причинив ущерб лесному фонду в особо крупном размере. Уголовные дела находятся на стадии расследования, ущерб, причиненный лесному хозяйству, рассчитывается, отмечает WWF России.

В Бескесском лесничестве под видом санитарно-оздоровительных работ вместо уборки гнилой древесины было вырублено несколько десятков здоровых деревьев кавказской пихты возрастом 50-250 лет, проинформировало 2 сентября 2019 года издание «Кавказ Пост» со ссылкой на волонтеров фонда. По данным издания, в зоологическом заказнике «Дамхурц», расположенном в Урупском районе республики, вместо официальной выборной санитарной рубки также вырубались здоровые деревья кавказской пихты.

На сайте управления МВД по СКФО на 16.00 мск сегодня нет информации о расследовании уголовных дел против сотрудников лесничества в Карачаево-Черкесии в связи с незаконной вырубкой леса.