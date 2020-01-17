Дело о нападении на силовиков в Северной Осетии дошло до суда

17 января 2020, 14:14

Трое жителей Северной Осетии обвинены в нападении на сотрудников ДПС в Ардоне, а также в хищении и незаконном обороте табельного оружия и боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая 2019 года североосетинское управление СКР сообщило о задержании троих человек, которые напали на полицейских в Ардонском районе. Двое сотрудников ДПС были госпитализированы, одним из подозреваемых оказался чемпион Европы по смешанным единоборствам Михаил Газаев, рассказали источники в силовых структурах. 16 мая суд заключил под стражу двоих подозреваемых, еще один был отправлен под домашний арест. Позднее арестованным за нападение было предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела о нападении на сотрудников ДПС в Северной Осетии завершено. Трое местных жителей обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 318 (угроза применения насилия и применение насилия в отношении представителя власти), п. "б" ч. 4 ст. 226 (хищение оружия и боеприпасов, с применением насилия), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 161 (грабеж) УК России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии на своем сайте.

По данным следствия, в ночь на 12 мая 2019 года на федеральной автодороге "Транскам" в Ардоне сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя и потребовали от него документы. Тот ответил отказом и стал угрожать полицейским. На место подъехали еще двое обвиняемых и избили полицейских. У одного полицейского они забрали оружие и телефон, которыми он пытался воспользоваться. Нападавшие скрылись, но через некоторое время были задержаны. У одного из них было изъято похищенное табельное оружие и боеприпасы, проинформировало ведомство.