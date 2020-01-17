После отравления в Кизляре госпитализированы 124 человека

17 января 2020, 13:03

64 детям и 60 взрослым потребовалось стационарное лечение после отравления водой в Кизляре.

Как писал "Кавказский узел", 14 и 15 января с симптомами острой кишечной инфекции в больницу обратились 72 жителя Кизляра, 69 из них были госпитализированы. Причиной массового отравления могла стать загрязненная водопроводная вода, предположил Следком. К 16 января число жертв отравления выросло до 102.

Дело о массовом отравлении в Кизляре расследуется по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

"На сегодня число госпитализированных с инфекцией в Кизляре составляет 124 человека, из которых 64 - дети", - сказал представитель регионального управления Роспотребнадзора. По его словам, госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, пишет ТАСС.

Вакцинацию в Кизляре прошли более 300 человек. "Всего вакцинации подлежит более тысячи человек, которые могли контактировать с госпитализированными", - отметили в Роспотребнадзоре.

В мэрии Кизляра сообщили, что число бригад, проводящих подворные обходы, увеличено. Всего в домах, где произошло отравление, проживает около 180 человек. Подвоз воды людям продолжается. Проводятся работы по замене ветхого водопровода, отметили в администрации.