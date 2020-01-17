Житель Чечни заподозрен в причастности к боевикам в Сирии

17 января 2020, 00:00

Находящийся в федеральном розыске житель Веденского района Заурбек Колумов подозревается в причастности к ИГ* на территории Сирии.

Колумов с 2009 года находится в федеральном розыске по подозрению в участии в вооруженном подполье. Силовики установили, что он уехал в Сирию, где вступил в ряды одной из группировок запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского МВД.

По его данным, Колумов ранее был участником одной из групп боевиков, действовавших в Веденском районе Чечни. "Колумов состоял в бандгруппе Усами Якубова, которая действовала преимущественно в Веденском районе республики. В августе 2009 года Колумов в возрасте 21 года был объявлен в федеральный розыск за участие в бандформировании", - рассказал представитель ведомства.

В октябре 2016 года МВД Чечни сообщило, что Усами Якубов (позывной "Десятый"), уроженец села Агишбатой Веденского района Чечни, с 2008 года находится в розыске по подозрению в организации вооруженного формирования или участии в нем.

В отношении Заурбека Колумова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК России (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, проинформировали в МВД.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.