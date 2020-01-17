Боевое дежурство в одной из воинских частей армии НКР. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7326

17 января 2020, 09:35

Азербайджан насчитал 22 обстрела со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Азербайджан сообщил о 23 обстрелах своих позиций за сутки. Оборонное ведомство Армении заявило о ранении своего военнослужащего в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило Минобороны Азербайджана сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ферехли Газахского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Аналитики сочли минимальным риск эскалации карабахского конфликта после убийства военного", "Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел на границе с Арменией", "Минобороны Армении заявило об обстреле села с азербайджанской стороны".

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