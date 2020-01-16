Суд обязал застройщика снести пятиэтажку в Махачкале

16 января 2020, 19:50

Пятиэтажный коммерческий объект был построен в столице Дагестана без разрешения и должен быть снесен застройщиком, постановил суд.

По данным ведомства, местный житель построил коммерческую пятиэтажку на участке площадью 150 квадратных метров на улице Ахлакова. "Разрешение на строительство объекта у застройщика отсутствовало", - сообщила прокуратура Дагестана.

В суд был направлен иск с требованием обязать застройщика снести самовольно возведенное строение. "Судом требования прокуратуры удовлетворены", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года заявил, что в Махачкале будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что только в декабре 2019 года прокуратура как минимум трижды отреагировала на самовольные постройки в Махачкале. Пользователи соцсетей обвинили власти Дагестана в попустительстве самостроям. Они заявили, что чиновники не реагируют на нарушения, пока незаконные объекты только возводят.