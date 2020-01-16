Власти Дагестана оставили без реакции протест главы сельхокооператива

16 января 2020, 01:16

Председатель сельхозкооператива Расул Сулейманов, требующий возврата земель селянам в Кумторкалинском районе, пригрозил властям новыми акциями протеста в случае отсутствия реакции на проблему.

Как писал "Кавказский узел", 15 января председатель сельскохозяйственного кооператива (СПК) имени Юсупа Гаджакаева Расул Сулейманов провел пикет в Махачкале. Он заявил, что власти Кумторкалинского района передали земли в собственность сельсовету Коркмаскалы земли кооператива. Он потребовал проверить действия районной администрации.

По словам Сулейманова, он вышел на одиночный пикет потому, что все остальные возможные способы прекратить произвол вокруг предприятия исчерпаны. Он рассказал, что возглавляет кооператив с 2007 года. «У нас было предприятие, которое имело большой потенциал. Мы обрабатывали земли, выращивали пшеницу, занимались виноградарством, получали государственные субсидии. Были добросовестными налогоплательщиками. В кооперативе работали 90 человек», - рассказал Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла". Однако в 2010 году, по его словам, у них «отобрали пять тысяч гектаров земли, которые находились у кооператива на праве пользования».

«В советские годы на землю не было права собственности. Потом нам сказали, что земля будет оформлена в собственность местной администрации, но кооператив получит право аренды. А после того, как только эти земли перешли к муниципалитету, нам [...] отказали в предоставлении их в аренду. Нам больше негде заниматься хозяйством», - сказал он.

Сейчас, по его словам, часть земель распродается, другая часть заросла кустарниками, а третья - захвачена посторонними людьми. «Эти земли граничат с Махачкалой и имеют ценность. Поэтому, видимо, у некоторых чиновников есть свои планы на них», - предположил глава кооператива.

Сулейманов рассказал, что обращался во все инстанции, но эти обращения ни к чему не привели. "Я публиковал открытое обращение к президенту страны в 2018 году. Когда к власти пришел Владимир Васильев, мы надеялись, что он наведет порядок и несколько раз обращались к нему", - рассказал Сулейманов.

Владимир Васильев руководит Дагестаном с октября 2017 года. После его прихода к власти в регионе началась масштабная антикоррупционная кампания, за которой "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

По словам главы сельхозкооператива, он подавал в суд иск о бездействии прокуратуры республики, но ему отказали. "На все мои обращения в правоохранительные органы я получал одни отписки», - сказал председатель кооператива.

Сулейманов рассказал, что пытался получить разрешение на проведение митинга в Махачкале, его не согласовали и поэтому он вышел на одиночный пикет, чтобы хоть так обратить внимание на происходящее в районе.

Пикетчик потребовал внимания властей к проблеме сельхозкооператива

Он рассказал, что пикет продлился чуть более часа, и за это время им заинтересовались только сотрудники полиции.

В начале акции к Сулейманову подошел сотрудник полиции и записал данные пикетчика. Затем на площадь подъехал наряд полиции, еще раз записав данные Сулейманова. Через 40 минут к протестующему подошел участковый уполномоченный, чтобы взять у него объяснительную. Из Дома правительства к пикетчику в течение часа никто так и не вышел.

Прохожие фотографировали Сулейманова, и только двое высказались в его поддержку, передал корреспондент "Кавказского узла" с места акции. Проходившая мимо женщина сначала поинтересовалась, что значит на его плакате аббревиатура СПК, а затем сказала: «Мы за вас». Прохожий сказал, что земли у сельхозпроизводителей "забирают везде".

Затем недалеко от пикетчика остановилась группа молодых людей, но сотрудник полиции подошел к ним и попросил «не собираться на этом месте».

Сулейманов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что если после его пикета на его требования не отреагируют, он вновь выйдет на акцию.

Глава Кумторкалинского района Салим Токаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пытается разобраться в ситуации с землями кооператива. Он также пояснил, что не в курсе произошедшего, так как на тот момент не работал в администрации района.

Салим Токаев был избран главной района 25 октября 2018 года, сообщил "Черновик". До этого времени он исполнял обязанности начальника железнодорожной станции «Махачкала».

В администрации района корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что глава села Коркмаскалы, временно дисквалифицирован по решению суда.

Комментариями администрации села Коркмаскалы по поводу требований Сулейманова вернуть земли кооперативу, "Кавказский узел" пока не располагает.

Глава села Коркмаскала Абжапар Хангишиев на полгода отстранен от занимаемой должности за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил 24 октября 2019 года телекомпания "Дагестан". По мнению антимонопольной службы Дагестана, участок земли в селе был продан с нарушением федерального закона «О защите конкуренции». Ведомство потребовало расторгнуть этот договор купли-продажи, но глава села Абжапар Хангишиев проигнорировал предписание надзорного органа, информировал телеканал.

Комментариями прокуратуры Дагестана по поводу судебного иска о бездействии ведомства и п правительства республики относительно обращений активиста не поступало.