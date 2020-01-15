Манвел Григорян отпущен из-под ареста

15 января 2020, 21:36

Суд учел выводы медкомиссии о состоянии здоровья бывшего депутата парламента Армении Манвела Григоряна и освободил его под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивали на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. Однако суд раз за разом отказывался удовлетворить их ходатайства. 14 января Григорян был переведен в реанимацию. Защита заявила, что руководство страны и судебная система несут ответственность за ухудшение его состояния.

Сегодня по инициативе Генпрокуратуры Армении в Ереванском суде первой инстанции прошло внеочередное судебное заседание, на котором был рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения Манвелу Григоряну в связи с ухудшением состояния его здоровья, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

После того, как состояние здоровья Манвела Григоряна резко ухудшилось, в суд поступило уведомление о необходимости безотлагательного рассмотрения вопроса об освобождении, сообщил на своей странице в Facebook советник генпрокурора Гор Абрамян.

"В медцентре сказали, что, по сравнению со вчерашним, сегодняшнее состояние здоровья Манвела Григоряна почти не изменилось... Он дышит самостоятельно и находится в сознании", - написал Абрамян, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Председатель межведомственной комиссии по судебно-медицинской экспертизе Гагик Арутюнян сегодня на суде заявил, что Манвел Григорян в нынешнем его состоянии не может оставаться под арестом, поскольку в уголовно-исправительном учреждении нет реанимации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Мкртчян.

Арутюнян, по словам адвоката, добавил, что Манвел Григорян нуждается в постоянном контроле в реанимации, "в противном случае, вероятность отрицательного исхода велика". Сторона обвинения заявила, что для Григоряна нужно избрать такую меру пресечения, при которой возможно обеспечить его участие на судебных заседаниях. Судья вынес решение отпустить Григоряна под подписку о невыезде, рассказал адвокат.

Напомним, что бывший депутат Народного собрания и руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года, вскоре после "бархатной революции". Его обвиняют в незаконном обороте оружия, присвоении около 210 тысяч долларов, уклонении от уплаты налогов и растрате около 4,2 миллиона долларов. Силовики во время обысков в его доме нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие.