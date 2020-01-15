Силовик обвинил Молова в своей травме при беспорядках в Кенделене

15 января 2020, 21:56

Житель селения Псыкод Рамазан Молов пытался скрыться от правоохранителей во время беспорядков в Кенделене и нанес тяжкую травму бойцу ОМОН, рассказали в суде потерпевший и его коллеги. Нужно найти силовиков, которые избили самого Молова, считает глава общественной организации «Кабардинский конгресс» Аслан Бешто.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря 2019 года адвокат Рамазана Молова сообщила, что прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Рамазана Молова в Баксанский суд. На 30 декабря было запланировано начало рассмотрения дела, однако суд отложил заседание, так как Молов указал, что не был извещен о начале процесса и у него не было времени для подготовки к заседанию.

Молову предъявлено обвинение по статье о применении опасного для жизни насилия к представителю власти. Следствие считает, что по вине Молова полицейский сломал ногу во время беспорядков в Кенделене. Он находится под домашним арестом.

В Баксанском районном суде сегодня начались слушания по делу Рамазана Молова, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. На заседании присутствовали представители общественных организаций, средств массовой информации и родственники подсудимого.

Гособвинитель озвучил обвинительное заключение, из которого следует, что 19 сентября 2018 года примерно в 11.50 мск более 200 человек, нарушая общественный порядок, устроили несанкционированное шествие, перекрыв автодорогу Прохладный - Азау в районе селения Заюково, группа стала продвигаться в сторону селения Кенделен. Военнослужащие, сотрудники войск Росгвардии и МВД по Кабардино-Балкарии выставили оцепление и потребовали от людей прекратить несанкционированное шествие и разойтись, но они проигнорировали требование силовиков и начали метать в сотрудников камни и подручные предметы, говорится в заключении. После этого силовики стали вытеснять участников шествия в сторону селения Атажукино, отмечается в документе.

По версии обвинения, примерно в 14.00 мск заместитель командира второй оперативной роты ОМОН Андзор Черкесов заметил участника несанкционированного шествия Молова, который, скрываясь от сотрудников правоохранительных органов, направился к своей автомашине с целью скрыться, сел в нее и завел двигатель. В это же время к машине подошел Черкесов, который, "опасаясь, что Молов выедет на проезжую часть и причинит вред другим сотрудникам правоохранительных органов", открыл водительскую дверь автомашины, потребовал от Молова заглушить двигатель и выйти, утверждает следствие.

Далее из обвинения следует, что Молов отказался выйти и, включив заднюю передачу, стал двигаться назад, сбив с ног Черкесова, в результате чего левая нога силовика оказалась зажатой между дверью машины и поверхностью земли. Молов продолжил движение назад с зажатой ногой Черкесова, в результате силовик получил компрессионный перелом левой ноги, его здоровью был "причинен тяжкий вред", говорится в обвинительном заключении.

Андзор Черкесов рассказал, что 19 сентября 2018 года в 03.00 мск к нему поступила команда собраться на базе ОМОНа. В 04.30 мск силовики выдвинулись и встали между населенными пунктами Заюково и Кенделен, а в 11.00 мск поступила информация, что около селения Заюково собралась большая группа людей, сказал он.

"Мы выдвинулись туда. У Заюково собралась толпа молодых людей, которая выкрикивала различные оскорбления в наш адрес. Мы сначала пытались их уговорить разойтись, в том числе через громкоговоритель. В ответ они начали забрасывать нас камнями. Минут через 40 поступила команда оттеснить толпу. Мы стали оттеснять и одновременно задерживать активных участников", - рассказал Черкесов.

Далее силовик сообщил, что Молова он заметил в толпе, тот размахивал флагом. Черкесов утверждал, что видел, как Молов сел в машину, при этом из ее окна торчал флаг. Опасаясь, что Молов выедет на дорогу и совершит наезд на сотрудников, он подошел к нему и, открыв водительскую дверь, потребовал выйти из машины, рассказал сотрудник ОМОНа. По словам Черкесова, Молов сказал, что хочет уехать, но силовик ответил ему, что это надо было сделать раньше. После этого Молов стал двигаться на машине назад, а нога Черкесова, по его словам, оказалась зажатой между дверью и землей.

Машина протащила его несколько метров, утверждает потерпевший. "Я упал, потерял сознание, а когда очнулся, Молов сидел на корточках сзади своей машины, держа руки на затылке", - рассказал Черкесов. Затем, по словам силовика, его доставили в больницу, где он проходил лечение в течение четырех месяцев.

Отвечая на вопросы обвинения и защиты, потерпевший рассказал, что в тот день он был одет в бронежилет, каску, щитки, маскхалат, а из спецсредств у него была дубинка и щит. Также у него был громкоговоритель, так как он дублировал команды, рассказал он. В спецоперации, кроме Росгвардии, также принимали участие спецотряд "Гром" и военнослужащие воинской части "Нальчик-20", на место спецоперации были вызваны военные машины "Урал", куда сажали задержанных, рассказал Черкесов.

Сотрудник ОМОН Адиб Шогенов рассказал, что видел, как Черкесов подошел к машине и попросил водителя выйти из машины, но тот включил заднюю скорость, сдал назад и сотрудник ОМОН упал возле машины. "Я двигался в первой шеренге тех, кто оттеснял толпу. Увидев, что Черкесов упал, я вышел из строя, подбежал к нему и оттащил его в сторону", - рассказал силовик.

По словам Шогенова, кроме него к Черкесову подбежали еще два-три человека, но так как все они были в масках, он не может назвать их имена. Он рассказал, что впоследствии была служебная проверка, опрашивали всех, кто видел обстоятельства получения Черкесовым травмы. Шогенов указал, что не видел травмы на теле Черкесова, так как тот был одет. Флаг, по словам силовика, "торчал из окна машины".

Допрошенный в суде сотрудник ОМОН Азамат Карданов рассказал, что в первые же минуты ему попали камнем в голову. "Мне оказали первую помощь и отвезли в больницу. Когда меня везли в больницу, мы увидели лежащего на земле сотрудника. Это был Черкесов. Мы остановились, оказали ему первую помощь и забрали его с собой", - сообщил свидетель.

Следующее заседание суда назначено на 31 января.

Сотрудник общественной организации указал на инерционность правосудия

Руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто, присутствовавший на заседании, сказал, что суд над Моловым вызывает у него недоумение. Молова судят, но ему самому нанесли тяжкие увечья и разбили его машину, отметил он.

19 сентября 2019 года Рамазан Молов обратился к правозащитникам с жалобой на необоснованное уголовное преследование из-за массовых беспорядков в Кенделене. 23 сентября 2019 года Молов был задержан на 48 часов по делу о причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками. Защита Молова также указала в суде, что обвиняемый работал таксистом, вез пассажиров в Тырныауз и попал "в гущу событий". По словам адвоката, в больнице у Молова диагностировали закрытый перелом лучевой кости и другие травмы.

Бешто считает, что был приказ "максимально жестко разогнать собравшихся у Заюково ребят, нанеся им максимальный урон". "Поэтому с таким ожесточением были разбиты их автомобили. Поэтому с таким ожесточением хватали всех подряд, даже зевак", - отметил он.

Сотрудники общественных организаций и правозащитники следят за делом Молова, потому что у него хватило смелости заявить, "что он не собирается отвечать за те деяния, которые ему приписывают, в которых он не принимал участия", сказал глава организации.

"К сожалению, у нас достаточно жесткое и инерционное правосудие, и эта заданная инерция никак не хочет его отпускать. Такое ощущение, что Рамазан Молов попал в трясину, и всем представителям общественных организаций, правозащитникам и просто неравнодушным людям приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы он не пострадал невинно", - пояснил Бешто. При этом он считает, что для этого "надо найти и наказать тех, кто нанес ему самому (Молову) увечья".

Напомним, 19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.