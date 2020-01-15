Около сотни человек посетили презентацию сборника высказываний Гейдара Джемаля

15 января 2020, 17:59

В Москве презентовали сборник устных высказываний Гейдара Джемаля по разным событиям и понятиям, в том числе о Кавказе. Над книгой работал и сын Гейдара Джемаля Орхан, сообщил на презентации один из составителей сборника журналист Максим Шевченко.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель Исламского комитета России, депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации Гейдар Джемаль скончался 5 декабря 2016 года в возрасте 69 лет. Джемаль был известным общественным деятелем и исламским мыслителем, основателем метафизической школы радикального трансцендентализма, автором книг "Революция пророков", "Освобождение ислама" и других. В разделе "Персоналии" опубликована биография Гейдара Джемаля.

Гейдар Джемаль неоднократно в качестве эксперта давал комментарии "Кавказскому узлу". В частности, он анализировал деятельность признанных террористическими и запрещенных судом в России организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство". Джемаль спрогнозировал интеграцию "Имарата Кавказ"* в "Исламское государство"* и отмечал, что силовики на Северном Кавказе "преследуют цель не уничтожить бандподполье", а "изменить его формат".

Основной тираж книги уже раскуплен

Презентация книги "Джемаль. От А до Я" состоялась в московском "Доме книги" на Новом Арбате вечером 14 января. Это собрание высказываний Гейдара Джемаля на самые разные актуальные и вечные темы от политики до теологии, который подготовила к изданию группа друзей и коллег Гейдара Джемаля. Книга вышла в издательстве "Эксмо" в начале декабря 2019 года. К настоящему времени, как сообщили корреспонденту работники "Дома книги", тираж в 1000 экземпляров почти раскуплен. Остатки его распродавали перед и в ходе самой презентации.

Зал собраний "Дома книги" вместил около сотни человек: читателей разных возрастов и национальностей, пришедших познакомиться с этой книгой, передает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Презентовал новое издание один из его составителей журналист Максим Шевченко. Он особо отметил роль в составлении книги журналистки Надежды Кеворковой, которая не смогла участвовать в презентации, вдовы Гейдара Джемаля Гульнар и его сына Орхана.

"К сожалению, Орхан не увидел выхода в свет этой книги. Болью терзает моё сердце его гибель в этот момент, когда я показываю этот замечательный труд. В свое время мы много дискутировали о том, какой должна быть книга. Он считал, что не надо вообще делать, потом согласился, и мы придумали, как сделать её", - сказал Максим Шевченко.

Журналист Орхан Джемаль вместе с оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым был убит 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике во время съемок документального фильма о деятельности частной военной компании "Вагнер". МИД России назвал основной версией нападения на журналистов ограбление, однако специалисты подвергли критике эту версию. За Джемалем и его коллегами в ЦАР следили местные силовики и люди, имеющие отношение к ЧВК "Вагнер", следствию стоит пересмотреть официальную версию об ограблении, говорится в опубликованном к первой годовщине убийства докладе Центра "Досье". Орхан Джемаль, один из основателей "Мусульманского союза журналистов России", сотрудничал с "Кавказским узлом" с 2005 года, а постоянным экспертом стал к концу нулевых. Он комментировал для "Кавказского узла" такие темы, как исчезновение певца Зелимхана Бакаева в Чечне и конфликт главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с муфтиятом. Джемаль является автором книги "Хроники пятидневной войны", посвященной грузино-российскому конфликту в Южной Осетии 2008 года. На "Кавказском узле" опубликована биография Орхана Джемаля.

Книга представляет собой энциклопедию философских взглядов Гейдара Джемаля

По словам Шевченко, книга представляет собой своеобразный энциклопедический словарь философских взглядов Гейдара Джемаля. Это, как отметил Шевченко, глоссарий, в котором в алфавитном порядке размещены определения и комментарии Джемаля по совершенно разным события, явлениям, понятиям, озвученные, как правило, в частных беседах с близкими, друзьями, коллегами, а также описанные им в опубликованных работах.

В содержании книги значатся следующие термины: "Америка", "Власть", "Ислам", "Кавказ", "Россия", "Ленин", "Метафизика", "Наполеон", "Народ", "Насилие", "Олимпиада", "Перерождение", "Пророки", "Сверхчеловек", "Абсолют", "Аллах", "Зерван", "Демократия", "Осетино-ингушский конфликт", "Эсхатология" и сотни других.

"При жизни Гейдара издано немало книг, которые были сборниками его лекций и статей. Есть и сборник его стихов. Но нам показалось, что это не то значительное, что должно быть издано в память столь незаурядного человека, который оказал огромное интеллектуальное влияние и на нашу эпоху, и на людей, которые с ним общались. Хотя мы думаем, что нужно издать полное собрание сочинений Гейдара Джемаля. Но даже кто не общался с ним лично, не читал его, помнят его выступления в программе «Ныне» или известное интервью на «Первом канале» у Познера, когда, отвечая на вопрос ведущего «Что он скажет, встретившись с Господом Богом?», он заявил: «Я вернулся»", - рассказал Максим Шевченко.

По его словам, Гейдар Джемаль мог разговаривать с любым человеком, не подстраиваясь под него, всегда отстаивал то, что считал для себя истиной. "Но при этом, делал это в этической, аристократической манере. А что главное осталось в душе и памяти тех, кто соприкасался с ним, как ощущение его присутствия? Именно его стиль общения, формулирования мыслей при ответе на вопросы. Такой стиль, который можно назвать сократовским. Это философский прием растолковывать суть вещей интересно и глубоко, но ясно и внятно", - подчеркнул Максим Шевченко.

Многие из этих рассуждений Гейдара Джемаля, по мысли журналиста, должны были сохраниться в частных, необработанных и не скомпилированных аудио-, видеоматериалах, записях. "Мы стали просматривать, прослушивать аудио, видео, статьи и находить определения по тем понятиям, которые мы изначально выбрали для глоссария. Стало получаться, начала возникать книга. По некоторым терминам доказательств, свидетельств не обнаружилось. Поэтому часть толкований осталась в нашей памяти, но не вошли в книгу", - рассказал Максим Шевченко.

По словам Шевченко, введение к книге написали совсем разные по своим убеждениям люди — поэт Дмитрий Быков, писатель Александр Проханов, азербайджанский поэт Гамид Херисчи и другие. "И что получилось в окончательном варианте, пусть судят читатели", - отметил Максим Шевченко

Он выразил также особую благодарность вице-президенту Федерации спортивной борьбы, ингушскому меценату Алихану Харсиеву. "Он был на вечере памяти Гейдара Джемаля и был настолько тронут и поражён масштабом этой личности, что помог нам в работе и издании книги", - пояснил Максим Шевченко.

Готовится к изданию автобиография Гейдара Джемаля

Отвечая на вопрос одного из читателей, почему книгу предваряет столь небольшая биографическая справка, Шевченко, как он выразился, раскрыл секрет, что готовится к изданию фактически автобиография Гейдара Джемаля. "Она будет называться «Сады и пустоши». В последние годы жизни Гейдар рассказывал о своей жизни, о своих взглядах, описывал события 1950-60-70-х годов вплоть до современности. Надежда Кеворкова записывала его рассказы. Теперь они оформляются в книгу", - сообщил Максим Шевченко.

Говоря о происхождении Джемаля, Шевченко указал, что он, как и его сын Орхан - "московские ребята". "Да, они родом азербайджанцы, и считали себя ими. Но они москвичи до мозга костей. Гейдар вырос на Арбате. Надо сказать, что, конечно, происходил он из элитарной среды советской политической и художественной номенклатуры. И об этом он, в частности, рассказывает в автобиографии — об интересных людях, встречах. Гейдар владел многими языками. Вместе с тем он был философ, мыслитель и поэт, который разрывал шаблоны. Как он сам любил говорить, человек должен преодолеть ту суть глины, из которой его создал Бог, и путём обжига, преображения «духовным огнём» перейти в иное, новое измерение", - рассказал Максим Шевченко.

Один из читателей задал вопрос о политических взглядах Гейдара Джемаля и его отношении к нынешнему руководству России. Шевченко заявил, что он обещал не касаться политических проблем на презентации книги, но указал, что Гейдар Джемаль, был "радикальным оппозиционером".

После презентации некоторые из присутствовавших на презентации высказали свое мнение о книге.

"Книга интересная. Чем-то напоминает ее составление сборник хадисов или евангельские рассказы, когда апостолы собирали изречения своего духовного учителя", - считает один из участников мероприятия.

Другой осведомленный читатель сообщил, что многие из знавших Гейдара Джемаля не смогли прийти и выступить на презентации.

* организации признаны террористическими и запрещены судом в России