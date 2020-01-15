Пользователи Instagram поспорили о задержании уроженцев Чечни в Германии

15 января 2020, 12:05

Выходцы из Чечни не могли готовить теракт в стране, где получили убежище, а немецкие правоохранители не представили никаких объективных оснований для их задержания, заявили комментаторы в Instagram. Германия - правовое государство, фабрикация дел силовиками здесь исключена, возразили другие пользователи соцсети. Жители Германии призвали закрыть границы для беженцев.

Как писал "Кавказский узел", немецкие правоохранители провели серию обысков по делу о подготовке теракта. По предварительным данным, задержаны три выходца из Чечни 23-28 лет. Прокуратура Германии отметила, что задержанные придерживаются исламистских убеждений, а на их телефонах обнаружен фотоматериал, говорящий о выборе места для теракта.

Версия немецких правоохранителей встретила критику в Instagram

Многие пользователи Instagram исключили возможность того, чтобы беженцы из Чечни готовили теракт. "Просто смешно, жить в Германии и делать немцам теракты", - написала liberta_1111_ на странице "Кавказского узла" в этой соцсети. "Поверить в гонения в Чечне еще можно. Но немецкие и британские спецслужбы очень лояльны ко всем мусульманам, будь они суфиями, ашаритами, салафитами и так далее", - отметил recusante, предположив, что задержанные относились к более строгому толку в исламе.

К 12.05 мск 15 января публикация "Кавказского узла" в Instagram о задержании чеченцев в Германии собрала 116 "лайков" и четыре комментария.

Аналогичные мнения высказали и комментаторы в группе eldit_net. "Я не верю, что местные чечен[ц]ы на это способны, им это ни к чему - делать теракты там, где им дали убежище, приютили и так далее. Скорее, это люди из дома специально подосланы подбить репутацию чечен[це]в, и чтобы всех депортировали, и таким образом будет удобно убивать противников Кадырова", - высказался пользователь elenneee_999.

"Не верю! Смысл какой им?" - согласился zubayr_yahyaew. "Не верю", - написал shidiev2015.

Пользователь _razboynik_95 предположил, что задержанные являются беженцами из Чечни только по документам. "Под видом беженцев из Чечни в Европу уезжали и из других республик Кавказа, были даже и цыгане из России. Так что нужно конкретно разбираться, кто там есть кто", - отметил он. "Когда мы приехали в Норвегию, под предлогом [бегства] из Чечни тут были [бегства] из Армении, азербайджанцы, из Киргизии, из Ингушетии и русские", - добавила min_eva_93_norway_.

В сентябре 2019 года из Германии в Россию был экстрадирован девятнадцатилетний уроженец Чечни Сослан Абубакаров, который, по версии следствия, в 2017 году через интернет уговорил двух подростков вступить в ряды сирийских боевиков. Уехать в Сирию подросткам помешали сотрудники спецслужб, оба подростка были приговорены к трем годам колонии строгого режима. Абубакарова Южный окружной военный суд приговорил к 2,5 года колонии.

Основания для задержания уроженцев Чечни, озвученные немецкими правоохранителями, несерьезны, указали пользователи соцсети. "С каких пор колюще-режущее, денежные средства и инфоносители считаются оружием? Тогда нужно каждого немца посадить", - написал dinberg.s, собрав к 12.05 мск 15 января девять "лайков". "Все, что у них изъяли, находится на кухне любого человека на Земле. Если, конечно, это все", - указал 95batusay.

Комментатор trafmat рассказал о том, что немецкие полицейские необоснованно придирались к нему из-за ножа. "Недавно под новый [год] у меня изъяли нож. Вроде бы недешевый и не такой большой и раскладной, а самое интересное, купленный центре города. После того как написали <...> протокол, еще требуют подписаться. <...> Заснял я их на камеру и номера машин. В итоге, недовольные и испуганные, ушли. Знать надо язык и законы", - написал он.

Ряд комментаторов, в свою очередь, исключили возможность нарушения прав чеченцев в Германии. "Германия правовое государство, там будет все в порядке", - написал kazbek.72. "По любому, как в России, ничего не подкинут", - уверен freemen.xx.

К 12.05 мск 15 января эта публикация в Instagram собрала 708 "лайков" и 33 комментария.

Жители Германии призвали закрыть границы

Информация о возможной подготовке теракта чеченскими исламистами вызвала со стороны жителей Германии призывы закрыть границу. "Еще лучше было бы остановить людей на границе и не позволить им получить здесь Harz4 (разрешение на работу. - Прим. "Кавказского узла"), чтобы они могли спокойно планировать теракты", - написал Henning Martin на странице прокуратуры Берлина в Twitter (перевод "Кавказского узла").

"Это происходит в Германии, но не в Польше или Венгрии, и не является неизбежным природным явлением. Это вызвано открытыми границами", - считает Jazzp (перевод "Кавказского узла").

К 12.05 мск 15 января эта публикация собрала 173 "лайка" и 23 комментария.

В Европе стали строже относиться к беженцам из Чечни

В сентябре 2019 года докладчик ПАСЕ Франк Швабе после однодневного визита в Грозный признал, что показанные ему властями Чечни реалии противоречат сообщениям правозащитников о нарушениях прав человека в республике. Чиновникам в европейских странах уже сейчас следует пересмотреть легкомысленное отношение к беженцам из Чечни, констатировал Швабе.

Перед этим, в августе 2019 года, Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу брата известного блогера Тумсо Абдурахманова, Мохмада Абдурахманова, о предоставлении ему политического убежища в Германии и потребовал покинуть страну. Суд необоснованно решил, что родственники Тумсо Абдурахманова окажутся в безопасности по возвращении в Россию, считает Правозащитный центр "Мемориал".

15 июля 2019 года глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина на пресс-конференции в Москве представила свой доклад "Почему жители России просят убежища в Европе?". Набирающая в Европе обороты кампания по депортации граждан России, обращающихся за убежищем, не отвечает принципам международного права, указала правозащитница. Изменения миграционной политики Евросоюза в отношении жертв нарушений прав человека связаны, в частности, с наплывом беженцев из Сирии и европейским национализмом, уточнила журналистка "Новой газеты" Елена Милашина.