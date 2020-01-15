Морской порт Махачкалы. Фото пресс-службы МЧС РФ https://ren.tv/news/v-rossii/648160-pozhar-na-iranskom-sukhogruze-v-portu-makhachkaly-potushen?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

15 января 2020, 09:08

Танкер загорелся в порту Махачкалы

Пожарные МЧС и сотрудники махачкалинского морского торгового порта тушат иранский танкер, сообщил источник.

По данным источника, в результате пожара никто не пострадал.

"На месте происшествия работают специалисты МЧС. Информация уточняется", - процитировал его сегодня "Интерфакс". Пожар возник в каюте капитана сухогруза под иранским флагом, со ссылкой на собственный источник передал сегодня ТАСС.

На сайте управления МЧС по Дагестану к 9.08 мск 15 января не появилось информации об этом инциденте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 июня 2019 года в порту Махачкалы произошел взрыв на танкере. Трое матросов погибли, трое были госпитализированы, еще один скончался в больнице. Погибшие были гражданами России. Судовладелец отчитался о выплатах родственникам жертв.

Примечание:

"Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане", "Житель Махачкалы связал пожар в своей квартире с газовой службой".

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