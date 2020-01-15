Адвокат Хачатурова обвинил суд по делу «1 марта» в предвзятости

15 января 2020, 07:15

Защита бывшего главы генштаба вооруженных сил Армении, обвиняемого по делу о беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване, бойкотировала судебное заседание и заявила об игнорировании судом угроз в адрес адвокатов.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Ереване рассматривает дело о разгоне в марте 2008 года в столице Армении акций протеста. На последнем заседании 9 января потерпевшими и защитой произошла словесная перепалка, после чего реплики потерпевших адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна расценили как угрозы.

Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, сказано в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Судебное заседание по делу «1 марта», прошедшее в Ереване 14 января, началось с оглашения обращения защитника бывшего главы генштаба вооруженных сил Армении Юрия Хачатурова. Адвокат Мигран Погосян в своем обращении обвинил суд в пристрастности, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

«Суд не обеспечивает принцип соперничества, из-за чего сторона защиты находится в крайне неблагоприятных условиях. (Суд) применяет дискриминационный подход к сторонам процесса. Судья игнорирует угрозы и оскорбления, которые поступают в адрес защиты от родственников потерпевших», - зачитала судья Анна Данибекян жалобу адвоката. Обращение защитника Хачатурова поддержали адвокаты Роберта Кочаряна.

Суд не зафиксировал угроз, но защита вправе обратиться в правоохранительные органы, прокомментировала судья обращение Миграна Погосяна, который не явился на процесс. Судья также проинформировала, что в случае неуважительного отсутствия на трех заседаниях подряд, суд вправе предложить выбрать другого адвоката, а в случае отказа – обратиться за услугами общественного защитника.

Рассмотрение дела «1 марта» было перенесено на 21 января в 13.00 по местному времени (12.00 по мск), передал корреспондент «Кавказского узла».

В ходе выступления 9 января адвокаты обвиняемых произнесли фразу "какие-то события 1 марта", что возмутило сторону потерпевших. "Один из правопреемников потерпевших в ответе адвокату призвал "уважать "1 марта" и не позволять себе лишнего, иначе те могут оказаться в том же положении, в каком они (потерпевшая сторона) сейчас", - сообщила пресс-секретарь адвокатской группы второго президента Армении Роберта Кочаряна Элина Саакова.

Заявление правопреемников, которые потеряли близких в марте 2008 года в Ереване о том, что кто-то может оказаться в их положении, расценивается как угроза расправой, заявил адвокат Роберта Кочаряна Оганес Худоян. По его словам, вопрос не столько в том, что «конкретно имел в виду правопреемник потерпевших, и не столько в том, есть ли в этих словах угроза, а том, что судья и прокуроры не отреагировали на это выражение».

«А это уже серьезный повод для беспокойства. В противном случае, они бы зафиксировали явные признаки преступления и возбудили бы производство для выяснения того, прозвучала ли угроза расправы или нет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Худоян.

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения. На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.

Напомним, что 20 декабря 2019 года суд отказался удовлетворить просьбу защиты Роберта Кочаряна об освобождении под залог. 1 января десятки активистов с плакатами в поддержку Роберта Кочаряна собрались у следственного изолятора, где содержится второй президент Армении. Его защита подала жалобу на решение апелляционного суда, оставившего Кочаряна под стражей, сообщил 8 января адвокат Айк Алумян и заявил о работе над двенадцатой жалобой в Европейский суд по правам человека.

На "Кавказском узле" опубликованы биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, начавшееся после "бархатной революции" 2018 года, имеет политическую подоплеку.