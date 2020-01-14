14 января 2020, 12:33

Сотрудник филиала "Астраханьэнерго" обвинен в коммерческом подкупе

Передано в суд дело начальника районных электросетей в Астраханской области, который, угрожая отключением электричества, получил от фермера 325 тысяч рублей за отказы от проверок, сообщили следователи.

По версии следствия, начальник Ахтубинских районных электросетей филиала "Астраханьэнерго" потребовал от главы крестьянско-фермерского хозяйства 100 тысяч рублей за отказ от проверки трансформаторной подстанции, пригрозив отключением электричества.

"Глава КФХ вынужден был перечислить обвиняемому указанные денежные средства", - сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Кроме того, сотрудник "Астраханьэнерго" потребовал от фермера ежемесячно платить ему от 15 до 50 тысяч рублей за отказ от проверок электрооборудования и с февраля по июнь 2019 года получил 225 тысяч рублей, считают следователи.

Бывший начальник электросетей обвинен по п. "б, в" ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Часть 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконное бездействие с вымогательством предмета подкупа) предусматривает штраф в размере от одного до трех миллионов рублей либо от пяти до девяти лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого либо его представителей относительно передачи дела в суд пока не поступало.

Примечание:

"Диспетчер "Астраханьэнерго" обвинен в гибели человека", "Сотрудники Дагестанской сетевой компании заподозрены в коммерческом подкупе", "Сотрудники энергосбытовых компаний задержаны в Дагестане".

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