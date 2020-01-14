Жители Алхан-Юрта указали на недостаток нового моста через реку

14 января 2020, 11:14

Открытие автомобильного моста в чеченском селе Алхан-Юрт избавило водителей от необходимости пользоваться объездной дорогой, но пропускная способность узкого моста недостаточна для большого села, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", весной 2019 года в селе Алхан-Юрт Урус-Мартановского района на месте аварийной переправы был открыт пешеходный мост через реку Мартанка. Мост построили лишь после публичного освещения проблемы с переправой, рассказали тогда местные жители.

Открытие автомобильного моста в селе Алхан-Юрт состоялось 11 января. По словам главы Урус-Мартановского района Валида Абдурешидова, строительство моста длиной 45 метров и шириной шесть метров велось шесть месяцев. Вблизи переправы благоустроена территория, проведены берегоукрепительные работы протяжённостью 170 метров, сообщило в тот же день ИА "Чечня Сегодня".

Отсутствие автомобильного моста через реку Мартанка, разделяющую село Алхан-Юрт, создавало проблемы жителям села, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Урус-Мартановского района.

"Здесь была только пешеходная переправа, а чтобы попасть на другую сторону села на автомобиле, приходилось совершать большой крюк через соседнее село Алхан-Кала. Теперь это осталось в прошлом, две половины села соединяет автомобильный мост с двусторонним движением. Конструкция металлическая, на бетонных сваях. Подъезды к мосту благоустроены, имеется ночное освещение", - сообщил он, уточнив, что деньги на строительство моста выделены фондом имени Ахмата Кадырова.

В 2019 году большое число проектов, которые профинансировал фонд Ахмата Кадырова, поставило под вопрос прозрачность бюджета дотационной республики. Федеральные власти, щедро выделяющие деньги Чечне, не контролируют ни их использование, ни работу фонда имени Ахмата Кадырова, констатировал экономист Сергей Жаворонков.

Автомобильный мост в селе был нужен, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" жители Алхан-Юрта.

"Этот мост был просто необходим, потому что раньше здесь не было автомобильной переправы через Мартанку. Село у нас большое, свыше 10 тысяч человек проживает, а река по центру проходит и разделяет Алхан-Юрт на две половины. Теперь не нужно ехать несколько километров в объезд, чтобы попасть на другую сторону села", - сказал местный житель Магомед.

В 2010 году в Алхан-Юрте жили 9783 человека, следует из документа, размещенного на сайте Росстата.

"Сколько лет мы мучились из-за того, что тут не было автомобильной переправы. Только пешеходный мостик был через Мартанку, а машинам приходилось в обход ездить. Теперь за пять минут можно попасть на другую сторону, тогда как раньше на это минут 20-30 уходило", - заметил другой сельчанин Сайд-Али.

Мост слишком узкий для большого села, указал местный житель Исмаил. "Раз уж взялись строить автомобильный мост, то следовало сделать его хотя бы четырехполосным. Движение тут у нас достаточно интенсивное, и две полосы все же маловато. Хотя конечно, это лучше, чем совсем ничего", - сказал Исмаил.

Аналогичное мнение высказал житель села Умар. "Пошире мост надо было сделать, в остальном претензий нет. И подъезд обустроили, и береговую линию по обе стороны укрепили. Но узковатый мост получился", - сказал мужчина.

Схожие мнения высказали и некоторые пользователи Instagram в комментариях к сообщению об открытии моста, размещенном 12 января в паблике eldit_net, который насчитывает 162 тысячи подписчиков. К 11.13 мск 14 января сообщение набрало 21,3 тысячи просмотров и 35 комментариев.

"Можно было шире сделать, а так и на этом спасибо", - написал, в частности, beslan9395. "Он (мост) им нужен был. Большой крюк (в объезд) делать приходилось", - указал opt_mebel_95.

Пользователь radjab.khasuev удивился тому, что строительство моста оплачено не из бюджета Чечни. "Причем тут фонд (имени Кадырова)?" – написал он. "Я не пойму, куда идут дотации Чеченской Республике", - согласился vitofranchesko.

Напомним, что в 2018 году фонд Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд до 3,68 млрд рублей. Это более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов Чечни.

Официальная информация об источниках финансирования на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.