"Эковахта" добилась отмены второго штрафа за сотрудничество с "Открытой Россией"*

13 января 2020, 15:45

Суд в Краснодаре отменил сегодня постановление о взыскании с "Экологической вахты по Северному Кавказу" 60 тысяч рублей. Это решение стало второй за три с небольшим месяца отменой штрафа за сотрудничество "Эковахты" с "нежелательной организацией".

Как писал "Кавказский узел", "Эковахта" уже добивалась отмены штрафа за причастность к деятельности "Открытой России"*. В апреле 2019 года Майкопский горсуд оштрафовал экоактивистов на 80 тысяч рублей за то, что они размещали в блогах на сайте "нежелательной организации" свои тексты, а на собственных ресурсах - публикации с ее логотипом. Это решение отменил 10 октября 2019 года Верховный суд Адыгеи.

Октябрьский районный суд Краснодара отменил решение мирового суда о штрафе в 60 тысяч рублей за участие в деятельности "нежелательной организации", со ссылкой на координатора "Эковахты" Андрея Рудомаху сообщили "Свободные медиа".

Отмененный сегодня штраф был назначен в октябре 2019 года за интервью, которое Рудомаха дал изданию "Юг. МБХ медиа", пояснил адвокат Михаил Беньяш. По его словам, еще один штраф в 30 тысяч рублей, назначенный лично Андрею Рудомахе, не отменен. По поводу штрафа координатору "Эковахты" будет подана кассационная жалоба, передало информацию адвоката "ОВД-Инфо".

На суде Михаил Беньяш требовал прекращения дела из-за нарушения территориальной подсудности - он указывал, что "Эковахта" зарегистрирована в Майкопе, и поэтому дело, по его мнению, необходимо было рассматривать в Адыгее. Само дело адвокат назвал "абсурдным". "Обвинением не доказано, что "Эковахта" имеет какое-то отношение к МБХ и "Открытой России"*", - процитировал Беньяша на своей странице в Facebook активист Александр Савельев.

На сайте Октябрьского райсуда Краснодара к 15.30 мск 13 января не появилось информации об отмене решения о штрафе.

Ранее, в октябре 2019 года, Краснодарский краевой суд также вынес решение в пользу "Эковахты", постановив пересмотреть вопрос о выдаче разрешения на обыск в офисе организации. Обыски прошли 30 июля 2019 года. Причиной этого обыска и обысков в домах активистов было стремление силовиков получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил Андрей Рудомаха.

Материалы о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия" - Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) - признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.