ЦИК поддержала облизбирком в деле о видео с выборов в Волгограде

11 января 2020, 08:42

Областная избирательная комиссия вправе назначать для хранения видеозаписей с региональных выборов небольшой срок, пояснила ЦИК России суду в связи с иском наблюдателя Бориса Пылина. Позиция Центризбиркома способствует фальсификациям на местных выборах, заявил Пылин.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Борис Пылин, который был наблюдателем на выборах 8 сентября, потребовал в суде отменить результаты выборов депутатов по одному из округов, заявив о завышении явки. Он попросил суд обязать Волгоградский облизбирком продлить срок хранения видеозаписей с трех месяцев до года, опасаясь, что будут утрачены свидетельства о фальсификациях на выборах. 11 декабря суд запретил избиркому уничтожать видеозаписи, пока не будет рассмотрен иск активиста.

Облизбирком постановил хранить видеозаписи с выборов 8 сентября 2019 года в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов. Согласно разным постановлениям ЦИК России, сроки хранения видеозаписей с избирательных участков варьируются от трех месяцев до года. Суд постановил запросить у ЦИК разъяснения противоречивых постановлений.

10 января в Волгоградском областном суде рассмотрели письменные пояснения ЦИК относительно сроков хранения записей. Поддержать Бориса Пылина в суд сегодня пришла его сестра и двое активистов.

ЦИК прислала в суд ответ, что определение сроков хранения видео с местных выборов находится в компетенции облизбиркома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Пылина Иван Иванов. "На их взгляд, целесообразно устанавливать в Российской федерации годичные сроки хранения видеозаписей на выборах депутатов Госдумы и президента, а остальное отдавать на усмотрение регионов, то есть эти выборы менее значимы для Российской федерации. Таким образом, ЦИК поддерживает облизбирком. Согласно их позиции, поскольку на федеральном уровне нет четкой процедуры хранения видеозаписей для выборов регионального значения, значит, избирательная комиссия Волгоградской области может делать все, что хочет, и для выборов губернатора достаточно трех месяцев хранения записей", - сказал он.

Иванов подчеркнул, что аргументы ЦИК его не убедили. "Мы утверждаем, что записи нужно хранить не менее одного года, как указано в соответствующем постановлении ЦИК. Мы полагаем, что изданием постановлений по выборам, в том числе по выборам президента, ЦИК установила общие подходы для указанных процедур. На наш взгляд, дифференциация прав и обязанностей граждан по различным выборам неконституционна и незаконна", - пояснил представитель Бориса Пылина.

По его мнению, постановление облизбиркома противоречит федеральному закону "Об информации", положениям Конституции о равенстве всех граждан на доступ к информации и протоколу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Мы говорили, что основные принципы международного права имеют высшую юридическую силу на нашими нормами законодательства федерального, а тем более регионального", - добавил Иван Иванов.

На заседании 13 января будет озвучено заключение прокурора и принято решение по иску, сообщил Иванов. Он отметил, что даже если суд вынесет вердикт не в пользу Пылина, записи уничтожат не сразу а лишь по вступлении этого решения в силу. "Еще месяца два есть у Пылина, чтобы добиться, чтобы хоть кто-то из правоохранительных органов эти записи истребовал. Пока ему отказывают в регистрации сообщения о преступлении и говорят, что не находят оснований для проведения процессуальной проверки", - посетовал Иванов.

Борис Пылин ожидает, что суд не признает его правоту. "Но мы подадим апелляцию", - заверил он.

По словам активиста, 9 января он подал заявление в областное управление Следкома о приписке голосов на УИК №718, где был наблюдателем. В другом заявлении, поданном в облизбирком, Пылин потребовал допуска к видеозаписям. "По этому УИК они отказать мне не могут - я был там наблюдателем и видел всё сам. Может быть, кто-то еще решится подать такие заявки по своим участкам", - сказал Пылин.

Он раскритиковал представленный суду ответ ЦИК. "На шести листах ЦИК расписался, что не очень-то нужен для региональных выборов. Они расписались в своей малонужности - подчеркнули, что управляют только выборами президента и Госдумы, а деятельность облизбиркома не регулируют. Мы считаем, что это неправильно. При выборах депутатов Госдумы действуют одни положения, областной думы – другие, которые позволяют нагло фальсифицировать результаты выборов. ЦИК сказал, что облизбирком был вправе принять срок хранения три месяца. Но в ходе заседания был поднят вопрос: почему облизбирком заранее не указал, что видеотрансляции онлайн не будет? Если бы они в своем постановлении указали это, общество могло бы установить видеотрансляцию своими силами на избирательных участках, своими видеокамерами. То, что к облизибркому присоединился ЦИК, доказывает, хоть и косвенно, что массовые фальсификации были", - уверен Пылин.

8 сентября в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".