Погорельцы опровергли версию следствия о начале пожара на Театральном спуске

11 января 2020, 03:02

Потерпевшие по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону указали в суде, что увидели дым и почувствовали запах гари за несколько часов до того времени, на которое указывает следствие.

Как писал "Кавказский узел", по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону обвинение в халатности предъявлено бывшей замглавы Пролетарского района Ростова-на-Дону Марине Беляевой. По версии следствия, чиновница не организовала контроль над выявлением всех мест несанкционированных свалок. Начальнику Восточного РЭС, филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети", Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка этой компании Игорю Безземельному обвинение предъявлено по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Все обвиняемые отказались признать свою вину. На заседании 23 декабря 2019 года ростовские погорельцы раскритиковали официальную версию следствия по делу о пожаре. Адвокат упрекнула сторону обвинения за ненадлежащие доказательства в материалах дела.

21-22 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал, огнем было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание на ЛЭП. Однако погорельцы и адвокаты обвиняемых настаивают, что квартал подожгли.

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону 10 января продолжилось рассмотрение дела о крупном пожаре на Театральном спуске. В зале заседаний присутствовали подсудимые Игорь Безземельный и Павел Трунов, их адвокаты, гособвинитель и пять потерпевших, трое из которых были допрошены ранее, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Суд допросил двух свидетелей, которые рассказали, что пожар начался намного раньше времени, которое было объявлено следствием.

По версии следствия, пожар начался в 12.38 мск. Ранее потерпевшие указывали в суде, что узнали о пожаре ранее этого времени. 9 декабря 2019 года в суде Лариса Попова рассказала, что 21 августа 2017 года ей позвонил в дверь полицейский и приказал немедленно покинуть дом "по причине распространившегося пожара". Попова уверенно заявила, что это произошло до 12.00 мск. На заседании 2 декабря 2019 года Ирина Мухина, жительница частного двухэтажного дома на Очаковской, заявила, что ребенок позвонил ей и сообщил о пожаре еще в 12.00 мск. Пенсионерка Ангелина Куренная также сообщила в суде, что она увидела черный дым в районе Театральной площади "около 12.00, может, чуть раньше".

Пострадавшая 45-летняя Марина Рашутина рассказала, что она на момент пожара проживала в собственном доме по улице Красных зорь вместе с матерью, мужем, тремя сыновьями, невесткой и тремя несовершеннолетними внуками, там она живет и сейчас. По словам потерпевшей, подсудимые ей ранее знакомы не были.

"21 августа 2017 года я ушла на работу в 08.45 мск. Около 10.00 мск мне позвонила моя мать и сказала, что горят соседские дома. Она попросила меня вернуться. Когда я приехала домой, на улице уже стояли люди, а со стороны переулка Чувашского шел дым и стоял запах гари. Я вызвала пожарных. Где-то в 11.00 мск отключили воду", - рассказала Рашутина.

По ее словам, около 13.00 мск к ним в дверь позвонили молодые люди, которые представились "волонтерами администрации", и попросили собрать вещи, документы и вывести детей. Рашутина сказала, что отказалась это делать и покинула дом только с приездом полиции.

"Непонятно, как пожар дошел до нас. Наш дом находится далеко от переулка Чувашского. Он загорелся самым последним, где-то в 15.00 мск. Тогда же приехали первые пожарные. У нас сгорела крыша, часть мансардного помещения, от огня пострадал второй этаж, а первый залило водой", - рассказала пострадавшая.

Марина Рашутина также заявила, что во время пожара ее семья лишилась имущества на сумму около трех миллионов рублей. "У нас было несколько телевизоров, пианино, библиотека, холодильники, мебель. Все это пострадало. Кроме того, нам пришлось делать ремонт", - сказала она.

Рашутина ответила отрицательно на вопрос подсудимого Трунова о том, интересовалось ли следствие ее телефонными переговорами в день пожара. "У меня не брали распечатки моих телефонных разговоров с матерью", - заявила она.

Марина Рашутина также пояснила, что не знакома с материалами уголовного дела и исков к подсудимым не предъявляла.

Потерпевшая Ирина Хрипко рассказала, что до пожара проживала в доме по улице Седова вместе с двумя дочерьми и внучкой, дом находился в ее собственности. Подсудимые ей неизвестны, сказала она.

В день пожара она находилась дома. "Занималась домашними делами. Около 10.00 мск пошла в магазин, а когда возвращалась, то увидела, что идет дым со стороны переулка Чувашского. Оттуда бежала женщина и кричала, чтобы забирали детей и уходили. Я подумала, что пожар далеко, и пошла домой, но там уже отключили свет и воду. Ближе к 12.00 мск я услышала сильный хлопок и почувствовала запах гари. В одной из комнат начался пожар, но так как воды не было, и тушить было нечем, я взяла документы и вышла на улицу. Почти сразу в моем доме взорвался газ, который не отключали", - рассказала она.

По словам пострадавшей, ее дом сгорел полностью и восстановлению не подлежит, а на каждого члена семьи им выдали жилищные сертификаты общей суммой 3 300 000 рублей, на эти деньги они уже купили жилье. Хрипко сказала, что претензий к подсудимым не имеет.

Подсудимый Павел Трунов спросил у Хрипко, проводилась ли взрывотехническая экспертиза в ее доме. "Я вызывала взрывотехников в тот же день, когда случился пожар. Они приехали на следующий день. Меня не знакомили с ее результатами, только следователь сказал, что следов поджога не обнаружено", - ответила пострадавшая.

"Экспертизу нужно проводить в течение трех часов после события", - прокомментировал он ответ свидетеля.

В конце заседания судья сказала, что от потерпевших поступило 27 заявлений с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие. Адвокаты подсудимых возразили. На допросе всех свидетелей в суде также настаивали подсудимые.

"Все протоколы свидетелей представлены в интересующем следствие ключе... я возражаю", - заявил Павел Трунов.

Судья постановил продолжить судебный процесс, обеспечив явку свидетелей для их допроса. Следующее заседание назначено на 10.00 мск 15 января.

После заседания потерпевшая Лариса Попова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она не получила никакой компенсации за сгоревший дом и имущество.

"Мы жили на переулке Чувашском. У нас был прекрасный дом, сделали капитальный ремонт, вокруг... насаждения, сарай хороший, инструмент хозяйственный. И это все сгорело. Сейчас с дочерью живем. Она на средства материнского капитала приобрела квартиру, поэтому нам компенсации не дали", - сказала она.

Напомним, интересы ростовских погорельцев отстаивали активисты Ян Сидоров и Владислав Мордасов. 4 октября 2019 года суд признал их виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Они получили 6 лет и 7 месяцев и 6 лет и 6 месяцев колонии соответственно. 10 декабря коллегия судей апелляционного суда оставила без изменений их приговор. Защита заявила, что обжалует это решение в кассационном суде и Европейском суде по правам человека. Amnesty International признала Сидорова и Мордасова узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" внес их в список политзаключенных.

Погорельцы сочли приговор несправедливым. Потерпевшая Елена Санина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "эти ребята напрасно за плакаты сидят, они совершенно неповинны". "Нет на скамье подсудимых тех, кто должен сидеть: застройщики [...] (представители власти)", - рассказала Санина. Он отметила, что огласка дела Сидорова и Мордасова привлекла внимание к погорельцам, однако, "к сожалению, это ни к чему не привело". Потерпевшая Лариса Попова также считает, что Сидоров и Мордасов "не должны сидеть". "Они вступились в защиту погорельцев, когда люди пострадали, имущество пострадало, а люди ничего не получили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".