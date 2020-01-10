Суд оставил Анастасию Шевченко под домашним арестом

10 января 2020, 17:00

Ростовский облсуд оставил в силе решение о домашнем аресте активистки Анастасии Шевченко, проигнорировав доводы защиты.

Как информировал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января 2019 года. 17 декабря Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста до 18 января 2020 года, а 31 декабря продлил арест еще на два дня. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

6 января суд отложил заседание с целью установить поступление жалобы второго адвоката обвиняемой – Сергея Бадамшина, передал корреспондент "Кавказского узла".

Анастасии Шевченко разрешено общаться только с адвокатами, детьми и матерью. Запрет "чрезмерный и странный", поскольку даже в следственном изоляторе человек общается с людьми в камере, указала защита. Активистка отметила, что эта мера пресечения негативно сказывается на ее детях, поскольку она не может поговорить с классным руководителем, записать ребенка-выпускника на курсы к экзаменам или взять рецепт, чтобы выписать дочери очки.

Сегодня коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила меру пресечения Анастасии Шевченко без изменений, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

Комментариями Анастасии Шевченко и ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.