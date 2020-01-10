Суд оштрафовал главврача астраханской детской больницы за рукоприкладство

10 января 2020, 16:12

Астраханский областной суд снизил штраф по делу бывшего главврача детской больницы. Сумма взыскания составила 10 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года в соцсетях появилась информация, что главврач детской больницы Астраханской области нанес телесные повреждения своей подчиненной – заведующей поликлиники Наталье Мартынюк и разбил ее телефон. Однако сам главврач Игорь Ливинсон это отрицает.

"Суд пересмотрел постановление Ленинского суда Астрахани об административном правонарушении в отношении Игоря Ливинсона по статье 6.1.1 (побои). Ливинсон признан виновным по делу. Наказание в виде штрафа осталось прежним, но его сумма стала меньше", – цитирует сегодня "Интерфакс" представителя областного суда. В канцелярии суда агентству уточнили, что сумма штрафа составит 10 тысяч рублей.

По словам Мартынюк, с приходом в мае 2019 года Ливинсона на должность руководителя, в больнице начались кадровые перестановки. В частности, по ее словам, на второй день работы он заявил, что большая часть сотрудников "будет уволена лишь только потому, что они ему не нравятся". По мнению женщины, причиной конфликта между нею и Ливинсоном стало то, что на ее место он хотел назначить свою давнюю знакомую, пишет "Арбуз Today".

Скандал, со слов Мартынюк, возник после того, как главврач в очередной раз начал оказывать на нее психологическое давление, из-за чего она была вынуждена начать видеосъемку на телефон, а Ливинсон "выхватил его из рук и разбил о пол". В свою очередь, сам бывший главврач заявил, что не прикасался к Мартынюк и что она получала самую большую зарплату в медучреждении за счет различных поощрений.