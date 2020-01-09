09 января 2020, 23:52

Шамиль Асильдаров стал вице-президентом футбольного клуба "Анжи"

Президент «Анжи» Осман Кадиев назначил бывшего игрока Шамиля Асильдарова на пост вице-президента футбольного клуба.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Асильдаров начинал свою профессиональную карьеру в махачкалинском "Динамо", ранее он уже выступал за "Анжи". В частности, он играл за команду первую половину 2008 года, после чего ушел из клуба. Второе заключение контракта с "Анжи" пришлось на сезон 2014/15, по итогам которого дагестанская команда вернулась в Премьер-Лигу.  В феврале 2017 года стало известно, что он вернулся в клуб в третий раз, подписав контракт сроком на один год.

Шамиль Асильдаров назначен вице-президентом "Анжи", говорится сегодня в сообщении на официальном сайте футбольного клуба "Анжи". Он будет "курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью клуба и решением внутрикомандных вопросов", - отмечается в сообщении.

Решение о его назначении принял президент клуба Осман Кадиев, сообщила "Молодежь Дагестана".

Помимо «Анжи», Асильдаров играл в футбольных командах «Химки», «Кубань», «Локомотив», «Ахмат», «Луч», «Спартак-Нальчик», «Волгу» и «Тобол». После выступления в составе «Анжи"  в 2017 году он завершил карьеру, информировал «Чемпионат».

"Кавказский узел" также писал, что "Анжи" из-за долгов лишился права играть на собственном стадионе в Махачкале. Долги клуба перед налоговиками превысили 50 миллионов рублей, за невыплату этих денег судебные приставы арестовали все автобусы и автомобили махачкалинского клуба.

Когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в материале о футбольном клубе "Анжи", опубликованном на "Кавказском узле".

Примечание:

"Болельщики попросили Сулеймана Керимова помочь "Анжи", "Анжи" проиграл "Арсеналу" в домашнем матче", "Тренер "Анжи" Адиев дисквалифицирован за оскорбление судей". 

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