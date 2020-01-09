Врачи пообещали вывести Цотне Гамсахурдию из комы в ближайшие недели

09 января 2020, 22:59

Жизни сына первого президента Грузии не угрожает опасность, его состояние стабильное и сейчас он помещен в искусственную кому, рассказали его близкие.

Как сообщал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдия был госпитализирован 19 декабря после нападения, которое произошло в центре Тбилиси. У Гамсахурдии колото-резаные раны груди, проникающее ранение с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в голову. Состояние Гамсахурдии после двух операций оставалось тяжелым, в последних числах декабря его перевезли на лечение в Стамбул.

"Состояние пациента не изменилось (...) Я видела Цотне, он вновь под защитным наркозом, и по рекомендациям врачей его не разбудят еще неделю-две. Они считают, что так нужно. Мне также подтвердили, что жизни Цотне не угрожает опасность, его состояние стабильное", – процитировал сегодня супругу Гамсахурдии – Анну Джабаури, "Sputnik Грузия".

Джабаури добавила, что состояние сына первого президента Грузии стабильное, за ним присматривают врачи высокой квалификации. "Это очень хорошая клиника, с каждым днем его здоровье становится лучше", – передает телеканал "Рустави-2".

Напомним, по подозрению в покушении на убийство Цотне Гамсахурдии задержаны пять человек. Их защита настаивает на том, что нападение произошло спонтанно в ходе ссоры, в то время как друзья и близкие Гамсахурдии говорят о том, что он опасался за свою жизнь, добиваясь наказания для предполагаемых убийц отца – первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

Отец Цотне Гамсахурдии - первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия - умер в декабре 1993 года в селении региона Самегрело, где он вместе со своими сторонниками скрывался от властей. В марте 2017 года сторонники и сыновья Звиада Гамсахурдии заявили, что следствие затягивает расследование дела о его гибели.

10 ноября 2009 года начала работу комиссия по изучению обстоятельств смерти первого президента страны. В 2010 году комиссия отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила, что расследование возобновлено по статье об убийстве. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Звиаде Гамсахурдии.