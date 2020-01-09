Учения разведчиков начались в трех районах Чечни

09 января 2020, 11:35

Более 1500 военнослужащих приступили к стрельбам на полигонах в Шатойском, Шалинском и Наурском районах Чечни.

Учения с участием дислоцированной в Чечне 42 гвардейской дивизии проходят на полигонах "Альпийский", "Гвардеец" и "Калиновская", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник военной комендатуры. "Военнослужащие отрабатывают навыки в боевой стрельбе из штатного вооружения в условиях меняющейся мишенной обстановки. Завершатся учения боевыми стрельбами взводов", - рассказал он.

Всего к учениям привлечено более 1500 военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной техники, со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщило сегодня издание "Это Кавказ".

Части 42-й гвардейской мотострелковой дивизии дислоцируются в Наурском, Шатойском и Шалинском районах Чечни, а также на базе федеральных сил "Ханкала" на окраине Грозного. В Чечне находятся три крупных военных полигона: "Гвардеец" в городе Шали, "Альпийский" в Шатойском районе и "Калиновская" в Наурском районе.

Ранее "Кавказский узел", в декабре 2019 года более 500 военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии приняли участие в учениях в горах Чечни, где использовали полученный на Ближнем Востоке опыт управления беспилотниками для разведки в тылу условного противника.