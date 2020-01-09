Футбольное поле в Назрани. Фото: скриншот публикации https://www.instagram.com/p/B7D-MHeH2zN/

09 января 2020, 10:43

Активисты в Назрани призвали чиновников отремонтировать футбольное поле

Футбольное поле в крупнейшем городе Ингушетии находится в очень плохом состоянии, указали местные активисты. За полем должно следить министерство спорта, пояснила мэрия.

Футбольное поле в Назрани символизирует состояние футбола в республике, говорится в обращении молодежного объединения. "Сколько нам еще нужно просить наших чиновников восстановить возможность заниматься спортом?" - спрашивают активисты.

На видео, опубликованном 8 января на странице объединения в Instagram, заснято футбольное поле с ободранным искусственным покрытием. К 10.43 мск 9 января публикация собрала 1772 просмотра и 14 комментариев. У паблика 1693 подписчика.

"Там всегда молодежь играет", - отметила в комментариях leilaevloeva. "На этом поле занимались и дети с других городов", - указал zurab_ts___.

По словам пользователя archakov500, на поле проводился ремонт, но он был сделан некачественно. "Подрядчик, как обычно они это делают, решил отделаться малой кровью, нашел [материалы] намного дешевле, и в итоге получилось, что получилось", - написал он.

"Как похоже на все другие объекты. Стыдно, господа чиновники", - прокомментировал andronakhmedov в группе zamapress в Instagram. К 10.43 мск 9 января публикация собрала 410 просмотров и 4 комментария. У паблика 5187 подписчиков.

Скриншот комментария администрации Назрани, https://www.instagram.com/p/B7EDqK8nw8j/Представитель администрации Назрани сообщил в комментариях на странице Magas_today в Instagram, что обращение передано в Министерство спорта Ингушетии. "Данное поле находится на балансе Минспорта Ингушетии. Следовательно, все необходимые работы по благоустройству и ремонту в компетенции Минспорта Ингушетии. Вместе с тем администрация города окажет необходимое содействие", - написал он с официального аккаунта мэрии administration_of_nazran.

"Минспорта спит?" - возмутился пользователь dzeinna, комментируя перепост обращения "Завода". К 10.43 мск 9 января публикация собрала 2268 просмотров и шесть комментариев. У паблика 54,9 тысячи подписчиков.

Примечание:

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