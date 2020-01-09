Водопроводный кран. Фото Нины Туманоыой для "Кавказского узла"

09 января 2020, 07:16

Жители грузинского села потребовали обеспечить их водой

В грузинском селе Алгети Винсовхоз много лет наблюдаются проблемы с водоснабжением, пожаловались 8 января сельчане на акции протеста. Деньги на строительство водопровода уже выделены, и к лету планируется его построить, заявил глава района.

Акция жителей села Алгети Винсовхоз прошла в Марнеули перед зданием исполнительной власти района, в котором компактно проживают азербайджанцы.

Многие годы это село не снабжается питьевой и оросительной водой, заявили участник акции. Его жителям приходится привозить питьевую воду из соседних сел или же покупать ее, сообщило 8 января со ссылкой на свое грузинское бюро Report.az.

Во время проведения акции никто из представителей мэрии не вышел к протестующим. Тогда ее участники вошли в большой зал районной администрации сами, без разрешения чиновников, сообщило 8 января 24News.ge.

Это вынудило главу района Заура Даргаллы принять протестующих.

Финансовые средства на 13-километровую линию водоснабжения уже выделены, для проведения ее строительства будет объявлен тендер, заявил глава района.

"К июню будет построена новая водопроводная линия. До июня я проведу обсуждения в мэрии, чтобы обеспечить граждан определенным количеством питьевой воды", - цитирует Заура Даргаллы издание.

Протестующие покинули здание мэрии после встречи с руководителем района и прекратили свою акцию, информирует издание.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что накануне Нового года на курортах в Гудаури и Бакуриани возникли проблемы с водой. В Гудаури без водоснабжения остались несколько гостиниц, и часть туристов уехала раньше срока. Проблема с водоснабжением в Гудаури полностью решена, сообщил 8 января  глава грузинской "Объединенной компании водоснабжения" Григол Мандария.

Примечание:

"Глава госкомпании уволена на фоне проблем с водой на курортах Грузии", "Восстановлено нарушенное после подтопления водоснабжение Местии", "Германия выделила более 22 миллионов долларов на ремонт системы водоснабжения в Аджарии".

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