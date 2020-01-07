Жители Армении рассказали о различиях Рождества и Нового года

07 января 2020, 09:06

Рождество, в отличие от Нового года, принято отмечать в узком семейном кругу, после посещения церкви на стол ставятся традиционные для этого праздника блюда, сообщили ереванцы корреспонденту "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 января во всех церквях Армянской апостольской церкви была отслужена святая литургия Чрагалуйц. Верующие принесли домой свечи и лампады, а также освященную воду, которая считается целительной.

Представители Армянской церкви 6 января отмечают праздник Богоявления, который объединяет Рождество и Крещение. Это связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, где было принято раздельное празднование Рождества и Крещения. Другие христианские церкви, в зависимости от того, придерживаются они нового календарного стиля или старого, празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января.

Жители Еревана рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о своем отношении к празднику Рождества. В отличие от Нового года, Богоявление празднуют в узком семейном кругу, отметила ереванская домохозяйка Ани Петросян. "Наша семья верующая, и Рождество для нас светлый и любимый праздник - это начало хорошего и веры в будущее", - сказала она.

Петросян рассказала, что заранее готовит традиционные блюда для рождественского стола. "Отвариваю рыбу, готовлю блюда из зелени и плов с рисом, изюмом и курагой. После возвращения с вечерней литургии садимся за стол и празднуем Богоявление", - сообщила она.

Рождество – важный праздник для каждого христианина, сказала журналистка Сона Адамян. "Рождество символизирует начало, спасение и надежду. На праздник мы с семьей идем в церковь, приносим [домой] лампады, после чего накрываем на стол и празднуем в кругу семьи", - сказала Адамян.

Адвокат Араик Папикян отметил, что Рождество выделяется среди праздников года. "Для нас это не просто очередной календарный праздник. Мы обязательно с семьей ходим на богослужение, на литургию Чрагалуйц. После литургии празднуем дома, в кругу семьи. Особо не готовимся, накрываем традиционный рождественский стол – рыбу, плов. Стол не ломится закусками, но гостей принимаем с удовольствием", - сказал он.

В семье студента-медика Армена Кешишяна также готовят традиционную для Рождества рыбу и плов с сухофруктами. Праздник, по его словам, они отмечают дома.

Журналистка Роза Ованнисян старается не пропускать рождественскую литургию, однако ей не каждый год это удается. "Отмечаем так же, как и большинство армян. Дома накрываем стол с традиционными рождественскими блюдами – отварная рыба и зелень, сладкий плов. Почему обязательно праздновать Рождество? Наверное, каждый в душе верит в светлую силу, и думаем, что если отметим, то год будет сопутствовать удача", - сказала она.

Жительница Еревана Ануш Арутюнян сообщила, что празднует Рождество с матерью, а также с сыном и его семьей. "Я верю в Троицу, и Рождество для меня – рождение Бога. В этот день мы обязательно на стол ставим рыбу. Особой традицией в семье стало чтение Библии за рождественским столом. Открываем наугад страницу и читаем послание, которое становится посланием на весь будущий год", - рассказала Арутюнян.

Пенсионерка Галина Григорян отметила, что с всегда нетерпением ждет этого праздника. "Я обязательно посещаю как вечернюю, так и утреннюю литургии, где я отдыхаю душой. У нас традиция собираться всей семьей на Рождество. На стол ставим традиционные рождественские блюда – рыбу, плов с сухофруктами и сушеные фрукты", - рассказала она.

Рождество – повод собраться в кругу семьи, указал житель Еревана Андраник Арутюнян. "Пожалуй, это единственная особенность этого праздника. На стол ставим плов и рыбу", - отметил он.

В семье Астхик Бароян Рождество также принято отмечать в кругу семьи. "Мы готовимся к празднику – рыбу отвариваем, плов с изюмом и курагой. Открываем вино. Стараемся принять участие в рождественской литургии. Если, по какой-то причине не успеваю на богослужение, лампаду и освященную воду нам приносит свекровь", - сказала она.

Для меня это больше национальный, нежели только христианский праздник, заявила ереванка Шушан Антонян. "Идем в церковь на вечернюю литургию, а утром в церковном дворе поем и танцуем под национальные песни. Празднуем Рождество в кругу семьи, но иногда ездим в деревню. Готовим традиционные рождественские блюда. Поднимаем вино, поздравляем друг друга, желая счастливого Рождества", - рассказала она.

Программист Анушаван Азатян старается не пропускать главную литургию Чрагалуйц. "По семейной традиции, идем в церковь, приносим в дом освященный огонь. После литургии собираемся родными, поздравляем с Богоявлением. На рождественский стол ставим традиционный плов и рыбу", - рассказал он.

Виолончелистка Арпи Акопян сказала, что Рождество для нее имеет духовное значение. "Но в семье мы как-то специально к нему не готовимся, не отмечаем", - отметила она.

"В последние годы отмечаем Рождество как обычный новогодний день", - сказала биолог Айарпи Симонян. Программист Аршак Мелконян заявил, что этот день для него ничем не примечателен.

Пашинян и Товмасян встретили Рождество в одном храме

Первые лица страны собрались на рождественскую литургию в церкви Святого Григория Просветителя в Ереване. На богослужение пришли как премьер-министр Никол Пашинян, так и глава Конституционного суда Грайр Товмасян, которому в конце декабря 2019 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями на посту министра юстиции. Чиновники стояли в первом ряду.

Пашинян не единожды жестко высказывался в адрес Грайра Товмасяна, называя его человеком, который "сшил Конституцию под Сержа Саргсяна". В храме Товмасян не разговаривал с представителями новой власти, информировал 6 января "Sputnik Армения".

Против председателя Конституционного суда возбуждено беспрецедентное для Армении дело об узурпации власти – следствие считает, что Товмасян занял свою должность благодаря подлогу, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона". Товмасян считает уголовное преследование политически мотивированным.